Під Запоріжжям сталася НП з Інтерсіті

У Запоріжжя сталася НП з Інтерсіті, який їхав з Києва / bk55.ru

У понеділок, 29 березня, недалеко від Запоріжжя сталася надзвичайна подія з поїздом Інтерсіті, який їхав з Києва, обійшлося без постраждалих.

НП сталася з поїздом Київ – Запоріжжя (№732) – зійшли з рейок шість вагонів із дев'яти, у них знаходилися 88 пасажирів, повідомили в Укрзалізниці.

В УЗ додали, що інцидент стався на відстані 50 км від Запоріжжя. Для розслідування причин того, що сталося, створено комісію.

"...Укрзалізниця розв'язує питання щодо доправлення… пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання щодо пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу", – наголошується у повідомленні.

Частина вагонів поїзда Інтерсіті Київ – Запоріжжя зійшла з рейок: опубліковано відео

Поїзд Інтерсіті з Києва до Запоріжжя виїхав о 07:08, а мав прибути до пункту призначення о 15:15.