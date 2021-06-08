Під Житомиром підлітки били чоловіка на милицях та знімали на відео

Під Житомиром знущалися над інвалідом / УНІАН

У місті Малин Житомирської області Підлітки побили чоловіка з інвалідністю, а знущання над ним знімали на телефони. Пізніше відео побиття вони виклали в Мережу.

"У місті Малин (Житомирська область) підлітки побили чоловіка з інвалідністю. Для чого? Just for fun", - підписали відео автори.

На кадрах першого відео видно, як чоловік на милицях сидить на лавці. Його оточила група підлітків. Один з них б'є чоловіка "з вертушкою" по голові, так, що той падає на лавку. Свої дії підлітки знімають на телефон. На другому відео людина йде на милицях, навколо навколо неї зібралося не менше 5 підлітків і по черзі його б'ють, збиваючи з ніг.

У поліції ТСН повідомили, що особи всіх підлітків встановлені.

"Щодо цієї події розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (Хуліганство). Всі учасники події встановлені, в тому числі і постраждалий чоловік. Підлітки неповнолітні", - розповіла ТСН речник Нацполіцї в Житомирській області Наталія Тимчук.

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Згодом місцеві активісти розшукали нападників і змусили їх просити вибачення у чоловіка, з якого вони знущалися.

Раніше Главред писав про те, що в Одесі на вулиці Новосельського чоловік напав на жінку і побив її після того, як її собака обнюхала коляску з дитиною.

На відео, відображено, як жінка намагається пояснити щось групі людей.

"В Одесі чоловік побив жінку за те, що її собака понюхала коляску з дитиною", - йдеться в підписі до відео.