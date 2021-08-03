Під Житомиром п'яний хлопець вбив батька і врізався на авто з маленькими дочками в стовп

Під Житомиром п'яний хлопець вбив батька і врізався на авто в стовп / ТСН

У селі Троянів (Житомирська область) тут місцевий 27-річний чоловік у вкрай нетверезому стані посварився з батьком, в ході конфлікту завдав йому сильного удару, який і виявився для літньої людини смертельним. Про це повідомляє ТСН.

Після чого чоловік взяв автомобіль Жигулі свого брата, посадив в них двох дочок (семирічну і восьмирічну) і на повному ходу врізатися в електроопору. Завдяки щасливій і дивовижній випадковості діти в цій аварії не постраждали.

Розбиту машину молодший брат винуватця ДТП знайшов на місці аварії. А дівчатка розповіли, що їх батько голосно лаявся з дідусем. Молодший син загиблого пізніше уточнив, що знайшов труп батька в городі без ознак життя.

Прибулі на місце трагедії слідчі поліції допитали винуватця події і затримали його за підозрою у вбивстві.

Родичі запевняли поліцію, що причиною такої біди стала банальна заздрість. Нібито старший брат не міг пробачити молодшому покупки вживаного автомобіля.

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Нагадаємо, раніше, 18 липня, біля села Печихвости Луцького району Волинської області сталася велика дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталася, коли люди їхали в автомобілі Ford Focus після відпочинку на озері. 30-річний водій взяв у салон 11 пасажирів, бо на озері починалася буря. Він хвилювався, щоб ніхто не постраждав від негоди.

Водій, ймовірно, не впорався з керуванням і на швидкості в'їхав у дерево. Він і одна з пасажирок загинули на місці. Не вдалося врятувати життя і 4-річної дівчинки. Ще дев'ять осіб отримали травми.