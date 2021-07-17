Під Житомиром стадо корів завадило п'яному водієві піти від поліції/ скріншот з відео

В Житомирській області патрульні зуміли затримати п'яного водія, який застряг не дорозі через великого стада корів. Про це повідомляє пресслужба Главку Нацполіції по регіону.

Поліцейські гналися за порушником від Новоград-Волинського ‒ після того, коли отримали повідомлення про його нетверезий стан. Чоловік не хотів здаватися копам і влаштував небезпечну погоню, провокуючи аварійні ситуації.

Але під час погоні на дорогу поблизу одного з сіл вийшли корови, через що водієві довелося зупинитися. Тоді його і затримали поліцейські.

Як виявилося, за кермом був 41-річний житель сусіднього села. В його організмі було 3,11 проміле алкоголю. Далі, з'ясувалося, що чоловік раніше затримувався за п'яне водіння ‒ в січні і в квітні 2021 року. Тепер чоловіка знову оштрафували, а суд прийняв рішення про позбавлення водійських прав.

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Нагадаємо, раніше в Житомирській області правоохоронці затримали 31-річного водія автомобіля Peugeot 207, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на 8-річного хлопчика та втік з місця події.