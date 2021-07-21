Подався в пірати: українець зі зброєю в руках захопив корабель з екіпажем

Українець зі зброєю в руках захопив корабель з екіпажем / офіс генпрокурора

Правоохоронці з офісу генерального прокурора. повідомили про підозру українцю за фактом захоплення ним судна в Індійському океані. Це перший випадок за всю історію України, коли особа притягується до відповідальності за піратство. Про це повідомляє прес-служба наглядового прокурора.

За даними слідства, українець з Миколаївської області, будучи працівником іноземної охоронної компанії, надавав послуги з охорони в районах судноплавства, де орудують Пірати. У липні 2020 року він прибув зі зброєю на одне з суден під прапором Маршаллових островів в західній частині Індійського океану. Після чого повідомив капітану, що захоплює судно і вимагає змінити його курс в порт Фуджейра (ОАЕ), а також виплати викупу.

"Для підтвердження реальності своїх намірів, створення психологічного тиску на капітана і членів екіпажу громадянин України продемонстрував оснащений патронами магазин до гвинтівки і вистрілив у стелю капітанського містка, що призвело до пошкодження елементів освітлення, після чого вже під загрозою застосування вогнепальної зброї повторив свої вимоги", - повідомили вони.

Після пострілу капітан корабля наказав старшому механіку перевести машину в режим маневрування, а вимоги загарбника передав менеджерам компанії-судновласника. Через чотири дні представники компанії виплатили українцю 6 тисяч доларів США викупу.

Українські правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за статтею 446 КК України (піратство). Йому загрожує тюремний термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, раніше у водах Гвінейської затоки біля узбережжя Нігерії піратами захоплений вантажний корабель Stevia албанської компанії, у складі екіпажу якого були громадяни України.

Всього на танкері знаходився 21 член екіпажу, зокрема це громадяни України, Філіппін і Румунії.