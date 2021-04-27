Підроблена довідка і тупий Google Translate: журналісти з'ясували, що не так з дисертацією Ківи

У дисертації Ківа намагався розібратися в механізмах впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності / Фото УНІАН

Скандальний народний обранець від Опозиційної платформи - За життя Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук. Його наукова робота була присвячена механізмам впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі України та країн ЄС). Журналісти Bihus.Info прочитали дисертацію Киви і з'ясували, що з нею не так.

"Навіть корупція Киви - це жомова яма. Уявіть собі дисертацію Киви. Спойлер - це така ж жомова яма", - заявив керівник проекту Денис Бігус.

Як йдеться в розслідуванні, нардеп ОПЗЖ посилався на участь у наукових конференціях Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) в 2018-2019 роках, а його виступи нібито опубліковані в офіційних збірниках за підсумками конференцій. Журналісти вивчили збірки і не знайшли там виступів. У МАУП також повідомили, що не пам'ятають участі Киви.

Крім того, журналісти з'ясували, що дисертація Киви сладається з "повторюваних загальних фраз і відсутності конкретики". Депутат використовує неіснуючі терміни, а його англомовна стаття була перекладена за допомогою Google Translate.

Фрагмент дисертації Іллі Киви / скріншот

Фрагмент дисертації Іллі Киви / скріншот

читайте такожКива став кандидатом наук і вляпався в" туалетний " скандалКива також супроводив роботу чотирма довідками, зокрема від Офісу генпрокурора з печаткою установи. Але там заявили, що документ є "особистою позицією людини, що підписала", а офіційно робота і лист від Киви в Офіс генпрокурора не надходили.

Ще одну довідку видала Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління. За даними журналістів, підпис керівника організації на довідці не збігається з її підписом на інших документах. Після журналістського запиту на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, де захищався Кива, змінили список документів, а та ж сама довідка з тією ж датою виявилася підписаною іншою людиною.

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