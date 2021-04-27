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Підроблена довідка і тупий Google Translate: журналісти з'ясували, що не так з дисертацією Ківи

27 квітня 2021, 09:40
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Нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.

Ківа
У дисертації Ківа намагався розібратися в механізмах впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності / Фото УНІАН

Скандальний народний обранець від Опозиційної платформи - За життя Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук. Його наукова робота була присвячена механізмам впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі України та країн ЄС). Журналісти Bihus.Info прочитали дисертацію Киви і з'ясували, що з нею не так.

"Навіть корупція Киви - це жомова яма. Уявіть собі дисертацію Киви. Спойлер - це така ж жомова яма", - заявив керівник проекту Денис Бігус.

Як йдеться в розслідуванні, нардеп ОПЗЖ посилався на участь у наукових конференціях Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) в 2018-2019 роках, а його виступи нібито опубліковані в офіційних збірниках за підсумками конференцій. Журналісти вивчили збірки і не знайшли там виступів. У МАУП також повідомили, що не пам'ятають участі Киви.

Крім того, журналісти з'ясували, що дисертація Киви сладається з "повторюваних загальних фраз і відсутності конкретики". Депутат використовує неіснуючі терміни, а його англомовна стаття була перекладена за допомогою Google Translate.

Фрагмент дисертації Іллі Ківи
Фрагмент дисертації Іллі Киви / скріншот
Фрагмент дисертації Іллі Ківи
Фрагмент дисертації Іллі Киви / скріншот

читайте такожКива став кандидатом наук і вляпався в" туалетний " скандалКива також супроводив роботу чотирма довідками, зокрема від Офісу генпрокурора з печаткою установи. Але там заявили, що документ є "особистою позицією людини, що підписала", а офіційно робота і лист від Киви в Офіс генпрокурора не надходили.

Ще одну довідку видала Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління. За даними журналістів, підпис керівника організації на довідці не збігається з її підписом на інших документах. Після журналістського запиту на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, де захищався Кива, змінили список документів, а та ж сама довідка з тією ж датою виявилася підписаною іншою людиною.

Нагадаємо:

  • 26 квітня народний депутат від Опозиційної платформи-За життя Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.
  • Під час захисту дисертації Кива осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
  • У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Кива став кандидатом наук.

Ілля Кива новини України ОПЗЖ
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