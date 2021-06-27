Підроблене весілля і афера з квартирою: в Одесі у британця виманили чверть мільйона доларів

Постраждалий Джеймс та Ірина / BBC

Мешканка Одеси виманила у закоханого в неї британця 250 тисяч євро. Про це йдеться в розслідуванні BBC. 52-річний британець Джеймс приїхав до Одеси у справах — друг попросив його допомогти створити новий проект підтримки дітей-переселенців зі Сходу України.

У нього зав'язалися романтичні стосунки з 32-ю річною Іриною (переселенкою з Донецька. Правда, на побачення довелося постійно брати з собою перекладача, тому що жінка не говорила по-англійськи. Перекладачка - подруга Юлія - брала зарплату до 150 доларів США (107 фунтів стерлінгів) в день.

Протягом наступних півроку пара бачилася, коли Джеймс приїжджав до Одеси. Але до близькості і поцілунків справа не доходила - перекладачка Юлія завжди була поруч, і Ірина сказала йому, що не вірила в секс до шлюбу. За вісім місяців до весілля пара влаштувала заручини на шикарній віллі "Отрада" - в листопаді 2016 року

Через бюрократичні затримки в посольстві, що ускладнювало виїзд Ірини до Британії, Джеймс вирішивши переїхати в Україну і почати нове життя з коханою жінкою. Він звільнився з роботи і продав свій будинок, і вони з Іриною почали шукати спільне житло в Одесі.

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"Збиралися купувати житло - тому що це давало свого роду сталість відносинам. Мої друзі у Великобританії вважали, що це великий крок, але вони раділи за мене, що у мене є майбутнє", —сказав він.

Переказ грошей з Великобританії в Україну непростий - існує обмеження за розміром переказу. Ірина запропонувала незвичайну домовленість про переведення його 200 тисяч доларів (141 000 фунтів стерлінгів) "квартирних" грошей в Україні. Замість того, щоб послати гроші на особистий рахунок Ірини, Джеймсу сказали, що він повинен покласти гроші на рахунок компанії її подруги Христини, організатора весіль. Незважаючи на деякі сумніви, Джеймс переслав гроші Христині. Коли сума коштів надійшла в Україну, справи прийняли негативний оборот

Ірина оголосила Джеймсу, що банк видасть гроші тільки за умови законного шлюбу з Христиною. Це було б формальним завданням, яке було б виконано всього за 10 хвилин в РАГСі, а потім все б скасували. Тепер Джеймс опинився в складній ситуації — Ірина погрожувала відмовитися від весілля, якщо гроші банк не віддасть і вони не придбають житло.

"Мені сказали, що розлучитися з Христиною, а потім повторно одружитися з Іриною буде легко", - говорить Джеймс.

Весілля з Іриною було заплановане на 11 липня, а в п'ятницю, 10 Липня 2017 року, за підтримки своєї нареченої Ірини, Джеймс одружився з організатором весіль на ім'я Христина.

Гроші банк віддав, і в той же день Христина та Ірина оголосили, що всі 200 тисяч доларів були витрачені на квартиру. Пізніше чоловік виявить, що нове житло насправді коштувало тільки 60 тисяч доларів (42 310 фунтів стерлінгів), і воно було спільною власністю з "законною дружиною Христиною".

На наступний день після одруження з Крістіною Джеймс повинен був "одружитися" на Ірині ‒ нібито"вона не хотіла виглядати в очах родичів повією". Весілля обійшлося в 20 тисяч доларів і цю суму оплатив Джеймс. Причому британця напоїли якимось напоєм і він втратив свідомість. Отямився Джеймс у лікарні. Ірина відмовилася їхати з ним, а на наступний день звинуватила його в тому, що він напився і принизив її на очах у його сім'ї.

З'ясувалося, що Ірина була заміжня, коли почала зустрічатися з Джеймсом. Офіційні записи свідчать, що вона перебувала в шлюбі за Андрієм Сіковим з серпня 2015 року.

Обидві жінки, каже британець, обдурили його на 250 тисяч доларів ‒ тобто на дві третини його накопичень. Єдине, що йому вдалося ‒ визнати шлюб з Христиною визнали фіктивним і він став єдиним власником придбаної квартири.

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