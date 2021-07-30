Підготовка до локдауну: головний санлікар розповів про нове продовження карантину

В Україні продовжать карантин / Reuters

В Україні продовжать карантин, який поки діє до 31 серпня, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. На який термін продовжать обмеження - в МОЗ поки не знають.

В ефірі 1+1 головний санлікар підкреслив, що ситуація з коронавірусом в країні погіршується.

Так як, якщо тиждень тому в МОЗ фіксували по три сотні нових випадків, за минулу добу цифра хворих зросла майже до тисячі.

Він уточнив, що в деяких областях погіршується ситуація з коронавірусом.

Зокрема:

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Луганська область;

Донецька область;

Харківська область;

Львівська область.

Тим часом столична влада готується навіть вже до можливого локдауну через поширення штаму "Дельта". І вже розробляє нові перепустки до громадського транспорту. Тепер замість паперових, вони будуть електронні, щоб уникнути підробок.

Раніше Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.