Підготовка локдауну: у МОЗ розкрили плани щодо посилення карантину восени

У МОЗ не виключили новий локдаун / УНІАН

Відповідно до світового досвіду в кінці осені і на початку зими більшість країн посилюють карантинні обмеження через епідемію коронавірусу, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

В ефірі Радіо Свобода, коментуючи чутки про нібито введення чергового локдауну з 4 вересня, він назвав це неправдою і підкреслив, що на сьогодні немає підстав говорити про погіршення ситуації із захворюваністю коронавірусом в Україні.

Головний санлікар уточнив, що є регіони, в яких дійсно спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, по відношенню до яких повинні більш ретельно відстежувати контакти.

"Однак говорити про те, що з 4-го або з 5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде введений локдаун, такої інформації зараз немає", - пояснив він.

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Заступник голови МОЗ підкреслив, що зараз влада не планує вводити локдаун. Водночас планують дотримуватися адаптивного карантину.

"Ми зараз хочемо відтягнути локдаун на максимально віддалений термін", - додав Кузін.

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.