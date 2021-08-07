Підготовка локдауну: у МОЗ розкрили плани щодо посилення карантину восени

У ряді регіонів спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації, підкреслив Ігор Кузін.
Відповідно до світового досвіду в кінці осені і на початку зими більшість країн посилюють карантинні обмеження через епідемію коронавірусу, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
В ефірі Радіо Свобода, коментуючи чутки про нібито введення чергового локдауну з 4 вересня, він назвав це неправдою і підкреслив, що на сьогодні немає підстав говорити про погіршення ситуації із захворюваністю коронавірусом в Україні.
Головний санлікар уточнив, що є регіони, в яких дійсно спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, по відношенню до яких повинні більш ретельно відстежувати контакти.
"Однак говорити про те, що з 4-го або з 5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде введений локдаун, такої інформації зараз немає", - пояснив він.
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Заступник голови МОЗ підкреслив, що зараз влада не планує вводити локдаун. Водночас планують дотримуватися адаптивного карантину.
"Ми зараз хочемо відтягнути локдаун на максимально віддалений термін", - додав Кузін.
Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.
Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.
За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.