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Підготовка локдауну: у МОЗ розкрили плани щодо посилення карантину восени

7 серпня 2021, 14:35
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У ряді регіонів спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації, підкреслив Ігор Кузін.

Карантин
У МОЗ не виключили новий локдаун / УНІАН

Відповідно до світового досвіду в кінці осені і на початку зими більшість країн посилюють карантинні обмеження через епідемію коронавірусу, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

В ефірі Радіо Свобода, коментуючи чутки про нібито введення чергового локдауну з 4 вересня, він назвав це неправдою і підкреслив, що на сьогодні немає підстав говорити про погіршення ситуації із захворюваністю коронавірусом в Україні.

Головний санлікар уточнив, що є регіони, в яких дійсно спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, по відношенню до яких повинні більш ретельно відстежувати контакти.

"Однак говорити про те, що з 4-го або з 5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде введений локдаун, такої інформації зараз немає", - пояснив він.

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Заступник голови МОЗ підкреслив, що зараз влада не планує вводити локдаун. Водночас планують дотримуватися адаптивного карантину.

"Ми зараз хочемо відтягнути локдаун на максимально віддалений термін", - додав Кузін.

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.

Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах

Зелена зона – обмеження:

  • Масочний режим;
  • Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
  • Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.

Жовта карантинна зона – обмеження:

  • Всі обмеження зеленої зони;
  • Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
  • У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
  • Заборонена робота хостелів;
  • Не проводиться планова госпіталізація;
  • Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.

Помаранчева зона карантину – обмеження:

  • Заборонено роботу турбаз та хостелів;
  • У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
  • Припинено планову госпіталізацію;
  • Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
  • У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
  • Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.

Червона зона карантину – обмеження:

  • Не працює громадський транспорт;
  • Не працюють навчальні заклади;
  • Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
  • Не працюють заклади культури;
  • Не працюють непродовольчі магазини та ринки.

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