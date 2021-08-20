Підколов суд: дніпрянин "закрив" місцевий апеляційний суд на карантин

На дверях висіло оголошення про карантин / соцмережі

Курйозний випадок у Дніпрі. Там один з жителів вирішив внести корективи в роботу судової інстанції і закрив на карантин Апеляційний суд.

Як розповіли в установі, чоловік прикріпив табличку про те, що суд закритий на карантин, прямо на вхідних дверях. Однак він не подумав про те, що його знімають приховані камери.

Зокрема, в оголошенні йшлося про те, що "20 серпня Дніпровський апеляційний суд не здійснюватиме прийом процесуальних документів у зв'язку з проведенням карантинних заходів".

Представники інстанції були шоковані таким поворотом подій.

"Доводимо до відома громадян, відвідувачів суду, сторін у справі, дана інформація не відповідає дійсності і спрямована на зрив роботи суду апеляційної інстанції", - повідомили на сайті установи і додали, що повідомили з цього приводу в прокуратуру Дніпропетровської області.

Особу зловмисника поки не встановили, але на сайті "Дніпро оперативне" з'явилося відео з камер спостереження. на кадрах якого видно, як молодий чоловік в капюшоні, прикріпив оголошення, сфотографував його і пішов далі.

Нагадаємо, на Волині 60-річна жінка поселила у себе в сараї трьох чоловіків і змушувала працювати. Вона неодноразово знаходила бідних і бездомних чоловіків на ринках і на автостанції. До себе вона заманювала їх роботою. Зокрема, потрібно було доглядати за великою рогатою худобою. Природно, обіцяла хорошу зарплату.