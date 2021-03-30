Перевізники пояснили, чому подорожчання проїзду в Києві перенесли

Київські маршрутники вирішили поки відкласти підвищення проїзду в столиці.
Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко заявив, що компанії-перевізники не стануть підвищувати проїзд у маршрутках Києва до проведення круглого столу з представниками столичної влади.
"Влада пішла нам назустріч і готова вислухати. Тому подорожчання переноситься", - сказав Мойсеєнко в коментарі ICTV.
При цьому додав, що питання все ще залишається "на порядку денному".
За його словами, на поточному тижні відбудеться круглий стіл, на якому перевізники і представники міської адміністрації Києва обговорять пом'якшення карантинних обмежень при перевезенні пасажирів.
Зазначимо, столична влада пішла на поступки через локдауну і дозволила перевезення пасажирів у салонах громадського транспорту з 50% сидячих місць на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості. Така норма, затверджена постійною Комісією КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.
При цьому перевізники планували підняти ціну проїзду в маршрутках з 8 грн до 10 грн з 27 березня, щоб компенсувати збитки через встановлений ліміт місткості пасажирів.
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Діючі в Києві обмеження забороняли Перевізниками перевозити більше 11 осіб в салоні, що не покриває витрат на паливо.
Крім того, в Асоціації перевізників Києва та Київської області заявляли, що готові просити владу заборонити роботу маршруток на період локдауну, так як вони можуть збанкрутувати.
Ціни на проїзд - про що раніше повідомляв Главред:
- У маршрутках Києва ціни на проїзд вже в квітні можуть накрутити. Як повідомляють перевізники, подорожчання в столичному транспорті варто очікувати на 10-20%.
- У більшості приміських маршруток Київської області з 14 лютого подорожчав проїзд. Зокрема, тарифи зросли в Макарівському районі, в Броварах, частково в Києво-Святошинському та Васильківському районах.
- Крім того, в Києві з 27 лютого злетіли ціни на проїзд у декількох маршрутках.