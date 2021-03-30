Перевізники пояснили, чому подорожчання проїзду в Києві перенесли

Коли в Києві підвищать тарифи на проїзд / УНІАН

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко заявив, що компанії-перевізники не стануть підвищувати проїзд у маршрутках Києва до проведення круглого столу з представниками столичної влади.

"Влада пішла нам назустріч і готова вислухати. Тому подорожчання переноситься", - сказав Мойсеєнко в коментарі ICTV.

При цьому додав, що питання все ще залишається "на порядку денному".

За його словами, на поточному тижні відбудеться круглий стіл, на якому перевізники і представники міської адміністрації Києва обговорять пом'якшення карантинних обмежень при перевезенні пасажирів.

Зазначимо, столична влада пішла на поступки через локдауну і дозволила перевезення пасажирів у салонах громадського транспорту з 50% сидячих місць на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості. Така норма, затверджена постійною Комісією КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.

При цьому перевізники планували підняти ціну проїзду в маршрутках з 8 грн до 10 грн з 27 березня, щоб компенсувати збитки через встановлений ліміт місткості пасажирів.

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Діючі в Києві обмеження забороняли Перевізниками перевозити більше 11 осіб в салоні, що не покриває витрат на паливо.

Крім того, в Асоціації перевізників Києва та Київської області заявляли, що готові просити владу заборонити роботу маршруток на період локдауну, так як вони можуть збанкрутувати.

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