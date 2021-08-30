Підійшов з-за рогу і штовхнув ножем: на Житомирщині в сквері по-звірячому зарізали жінку

Як показали записи камер відеоспостереження, до жінки підійшов чоловік, несподівано завдав удару гострим предметом і негайно зник із зони огляду.
У місті Новоград-Волинський (Житомирська область) на одній з вулиць було виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті від ножа. Про це передавати співробітники главку Національної поліції по регіону.
Того ж дня поліцейські затримали злочинця. При огляді тіла загиблої (з'ясувалося, що їй 48-років і вона проживала в одному з довколишніх сіл), поліцейські зафіксували ножові поранення шиї.
За попередньою версією подій, жінка приїхала до райцентру у пошуках роботи. Потенційного роботодавця вона чекала в сквері. Як показали записи камер відеоспостереження, до неї підійшов чоловік, несподівано завдав удару гострим предметом і негайно зник.
31-річного підозрюваного поліцейські затримали у дворі власного. Чоловік у цей час вживав спиртні напої.
Він стверджує, що з потерпілою не був знайомий, а мотиви свого злочину чітко пояснити не зміг.
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Нагадаємо, раніше на Житомирщині чоловік ножем зарізав 67-річну сусідку, а її доньці та зятю завдав серйозних поранень у груди.
Сусід вибив двері в їх будинок і накинувся на чоловіка з ножем. Дружина кинулася захищати чоловіка. Сусід вдарив ножем в груди і її. На крики зі своєї кімнати вибігла мати і почала закривати собою дочку. Сусід волоком витягнув її на вулицю і вбив.