Підозрілий "мітинг" з прапорами Росії: зйомки фільму на Троєщині злякали киян

У Києві влаштували "акцію" з прапорами Росії / Обозреватель

Жителі мікрорайону Троєщина звернули увагу на підозрілий мітинг під Деснянською РДА, на якому помітили прапори країни-агресора. Багатьох стурбувало те, що відбувається і жителі столиці почали публікувати фото і відео мітингу в соцмережі.

Проте "Акція сепаратистів", як пізніше стало відомо, виявилася всього лише постановкою для повнометражного фільму "Мирний-21", режисером якого виступає відомий український діяч кіномистецтва Ахтем Сеітаблаєв, передає "Обозреватель".

Біля входу в будівлю можна помітити декорації у вигляді барикад, а поруч з місцем фільмування знаходиться знімальна група, яка і закликала людей не переживати через побачене. Біля локації також розмістили оголошення з попередженням про зйомки фільму.

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