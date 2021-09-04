Підозрілий "мітинг" з прапорами Росії: зйомки фільму на Троєщині злякали киян

Стурбовані жителі Києва, побачивши таке зібрання посеред міста, звернули увагу поліції на подію.
Жителі мікрорайону Троєщина звернули увагу на підозрілий мітинг під Деснянською РДА, на якому помітили прапори країни-агресора. Багатьох стурбувало те, що відбувається і жителі столиці почали публікувати фото і відео мітингу в соцмережі.
Проте "Акція сепаратистів", як пізніше стало відомо, виявилася всього лише постановкою для повнометражного фільму "Мирний-21", режисером якого виступає відомий український діяч кіномистецтва Ахтем Сеітаблаєв, передає "Обозреватель".
Біля входу в будівлю можна помітити декорації у вигляді барикад, а поруч з місцем фільмування знаходиться знімальна група, яка і закликала людей не переживати через побачене. Біля локації також розмістили оголошення з попередженням про зйомки фільму.
Останні інциденти в Києві: коротко
- У суботу ввечері, 4 вересня, в Києві спалахнула пожежа в бізнес-центрі Колізей, де розташований однойменний фітнес-клуб. У кабіні ліфта палаючої будівлі була заблокована дівчина 2005 року народження.
- У п'ятницю ввечері, 3 вересня, сталася пожежа в католицькому костелі святого Миколая по вулиці Велика Васильківська, 75. Костелу нічого не загрожує, але є серйозна втрата, розповіли в Міністерстві культури.
- У четвер, 2 вересня, вантажівка провалилася в сухий фонтан біля станції метро Арсенальна, який тільки вчора відкрили.
Автор: Денис Пономаренко