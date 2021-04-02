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Підсанкційні нардепи Медведчук і Козак за рік стали вдвічі багатшими - ЗМІ

2 квітня 2021, 00:55

Грошові активи сім'ї Віктора Медведчука перевищили 14 млн євро, а Тараса Козака - 17 млн євро.

Віктор Медведчук / УНІАН

Нардеп від Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук, який потрапив під санкції України, подвоїв свої статки в 2020 році.

Як йдеться в матеріалі програми Схеми, згідно з декларацією політика, в 2019 році грошові активи сім'ї Медведчука склали 7 млн 878 тис.євро, а в 2020 році вдвічі більше – 14 млн 420 тис. євро.

Відзначається, якщо в 2019 році сім'я політика зберігала гроші переважно в євро і гривнях, то в 2020 році найбільша сума зберігається на рахунку Оксани Марченко в білоруському Абсолютбанку і в російських рублях – більше 784 мільйонів (майже 9,5 мільйона євро).

Журналісти помітили й інші зміни в декларації: зокрема, Медведчук вказав, що його дружина Оксана Марченко більше не є бенефіціарною власницею російського мікропідприємства основи інвестицій і фінансової компанії Тренд Оптима. Також зі списку підконтрольних родині компаній зникли Salaminia Commercial Ltd (Британські Віргінські острови) і Protogems Investments Ltd (Кіпр).

Натомість Віктор Медведчук зазначив, що у Оксани Марченко з'явилися ще дві компанії в Росії, пов'язані з нафтовим бізнесом, - ТОВ Югтранс-НЗНП і ТОВ НЗНП Інжиніринг.

У той же час грошові активи соратника Медведчука народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, який також знаходиться під санкціями, в 2020 році зросли мінімум на 9 млн євро в порівнянні з попереднім періодом.

читайте такожСиловики нагрянули з обшуками у фірми родичів Медведчука і КозакаЗа підрахунками журналістів, у 2019 році грошові активи Тараса Козака склали 8 млн 239 тисячі євро, а в 2020 році вдвічі більше - 17 млн 254 тис.євро. Рахунки він має в білоруських і українських банках.

За 2020 рік проросійський політик заробив 10 млн 951 тис. євро, що на 3 млн більше в порівнянні з 2019 роком.

Зокрема, Козак задекларував 406,9 тис. грн. депутатської зарплати і 338 тис. грн дивідендів, отриманих від кіпрської компанії.

Згідно з декларацією 2020 року, нардеп має у власності 300-метровий житловий будинок у Львівській області та орендує 600-метровий будинок та офіс у Києві.

Він задекларував четверо годин від Rolex, Patek Philippe, Breguet і Audemars Piguet, а також дві пари запонок з діамантами.

Однак Козак, як і минулого року, "забув" вказати в декларації цивільну дружину Наталію Лавренюк і, відповідно, її грошові активи, доходи і майно.

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Санкції проти Віктора Медведчука:

  • 20 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій щодо народного депутата Віктора Медведчука.
  • 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій щодо 19 юридичних і 8 фізичних осіб.зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.
  • Серед них-акціонерне товариство Новошахтинський завод нафтопродуктів, РФ, Ростовська область, м Новошахтинськ.
  • За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, СБУ розслідує кримінальне провадження за статтею 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченка та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.
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