Підпал вагітну подругу: спливли несподівані деталі смертельної драми в Кривому Розі

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві / УНІАН

Стали відомі нові деталі трагедії в Кривому Розі, де 16-річний Шандор Долинський облив горючою рідиною свою вагітну цивільну дружину - 21-річну Марію Ангарову, яка в результаті померла.

Сварка спалахнула після того, як жінка спробувала перевірити листування молодої людини в телефоні, пише Obozrevatel.

У повідомленні йдеться про те, що сім'я хлопця була категорично проти спільного проживання Долинського з Ангаровою.

"Вона (Марія – ред.) гуляща жінка, мати двох дітей, він - неповнолітній. До цього нікуди не ходив, навіть не курив! Вона ж його "поставила" на наркотики", - каже бабася Шандора.

При цьому родичі Долинського зверталася в районну поліцію, щоб забрати підлітка додому і припинити його стосунки з Ангарською.

"Вона заманила дитину в свої мережі, але взимку ми прийняли їх (Шандора і Марію) у себе, в орендовану нами квартиру. Це навіть господиня житла підтвердить. Няньчили восьмимісячну дитину Марії, годували... Але жінка не звикла жити в сім'ї, вона хотіла жити за своїми законами. Потім я одного разу побачила, як Шандор вийшов з ванної з білими губами. Це були наркотики. Дитина змінювався на очах. Став зриватися як собака з ланцюга", – розповіла бабуся Долинського.

Марія Ангарова на лікарняному ліжку / скріншот

Про стосунки пари також розповіли їхні сусіди. За їхніми словами, між молодими людьми нерідко спалахували сварки.

"Ні Марія, ні Шандор не працювали, за що жили – ми не знаємо. А скандали відбувалися постійно", - розповів один із сусідів.

Затриманий Шандор Долинський / Скріншот

Смертельна трагедія в Кривому Розі: