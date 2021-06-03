Підпал вагітну подругу: спливли несподівані деталі смертельної драми в Кривому Розі

Молоді люди часто скандалили, родичі говорять про наркотики в квартирі співмешканців.
Стали відомі нові деталі трагедії в Кривому Розі, де 16-річний Шандор Долинський облив горючою рідиною свою вагітну цивільну дружину - 21-річну Марію Ангарову, яка в результаті померла.
Сварка спалахнула після того, як жінка спробувала перевірити листування молодої людини в телефоні, пише Obozrevatel.
У повідомленні йдеться про те, що сім'я хлопця була категорично проти спільного проживання Долинського з Ангаровою.
"Вона (Марія – ред.) гуляща жінка, мати двох дітей, він - неповнолітній. До цього нікуди не ходив, навіть не курив! Вона ж його "поставила" на наркотики", - каже бабася Шандора.
При цьому родичі Долинського зверталася в районну поліцію, щоб забрати підлітка додому і припинити його стосунки з Ангарською.
"Вона заманила дитину в свої мережі, але взимку ми прийняли їх (Шандора і Марію) у себе, в орендовану нами квартиру. Це навіть господиня житла підтвердить. Няньчили восьмимісячну дитину Марії, годували... Але жінка не звикла жити в сім'ї, вона хотіла жити за своїми законами. Потім я одного разу побачила, як Шандор вийшов з ванної з білими губами. Це були наркотики. Дитина змінювався на очах. Став зриватися як собака з ланцюга", – розповіла бабуся Долинського.
Про стосунки пари також розповіли їхні сусіди. За їхніми словами, між молодими людьми нерідко спалахували сварки.
"Ні Марія, ні Шандор не працювали, за що жили – ми не знаємо. А скандали відбувалися постійно", - розповів один із сусідів.
Смертельна трагедія в Кривому Розі:
- 26 травня у Кривому Розі чоловік під час сварки облив вагітну дівчину бензином і підпалив вона. Подія трапилася на вулиці Соборності.
- У дівчини діагностували термічний опік обличчя, тіла, дихальних шляхів, тулуба і кінцівок 2-3 ступеня, який оцінюється в 70% від площі тіла.
- Пізніше стало відомо про те, що 21-річна вагітна жінка, яку облив легкозаймистою речовиною і підпалив її 17-річний співмешканець померла. Без матері залишилися двоє її дітей.