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Чи поїде дочка президента Зеленського на навчання за кордон: перша леді розкрила плани

14 травня 2021, 10:15

Всі однокласники Олександри Зеленської збираються вчитися за кордоном, але дочка президента залишиться в Україні.

Володимир Зеленський з родиною
Олена Зеленська розповіла, де навчатиметься після школи її донька Олександра / Фото Instagram

Дружина президента України Олена Зеленська розповіла про своїх дітей, де вони навчаються і куди планує вступати її дочка після закінчення школи.

Перше телевізійне інтерв'ю Олени Зеленської вийшло на каналі 1+1. У програмі VIP з Наталією Мосейчук перша леді поділилася, що її 16-річна дочка Олександра наступного року закінчує школу і вступатиме до вищого навчального закладу. Всі однокласники дівчинки збираються вчитися за кордоном, але дочка президента залишиться в Україні. Зараз Олександра додатково вивчає математику та українську мову.

За словами першої леді, Олександра Зеленська найімовірніше гуманітарій. Остаточно з майбутнім ВНЗ вони ще не визначилися, плани змінюються кожні кілька тижнів.

"Обираємо. У нас кожні кілька тижнів різна думка. Зміна профілю. Поки дали до кінця цього навчального року вирішувати. Зараз травень закінчиться - і все, рішення буде ухвалено. В Україні. І я дуже щаслива, що вона так вирішила. Ми не тиснули, але вона сама вирішила так. Я дуже рада, тому що я хочу, щоби вона була поруч якомога довше. Бачити хоча б її буду. Не хочу відривати поки від себе", - поділилася дружина президента.

За її словами, Володимир Зеленський спокійніше ставиться до майбутньої вступної кампанії дочки.

читайте такожОлександрі Зеленській виповнилося 16 років: що відомо про дочку президента"Володимир спокійніше до цього ставиться. Тобто він їй дав більше свободи - обирай, що хочеш. Вона вагалася, а потім сказала: "Ні, тут залишаюся, буду вступати тут". Зараз просто вибирає", - додала перша леді.

Молодший син президентського подружжя - 8-річний Кирило Зеленський. За словами першої леді, він майже цілий день перебуває в школі. Також він відвідує різні гуртки.

Довідка. Діти Володимира Зеленського та його дружини Олени здобувають освіту в київській елітній Новопечерській школі. Вона відкрилася в 2014 році і розташована на території ЖК Новопечерські Липки. Вартість навчання коливається від 10 до 12 тис. доларів на рік.

Як повідомляв Главред, перша леді України Олена Зеленська дала велике інтерв'ю і розповіла про те, як живе президентська сім'я - де їхній будинок, чим вони харчуються і скільки машин задіяно в охороні глави держави.

Володимир Зеленський Олена Зеленська новини України
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