"Поїду відпочивати": Зеленський покартав журналіста і відповів на питання про другий термін

Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський відповів на питання про те, чи буде він балотуватися на другий президентський термін.

Як підкреслив він відповідаючи на питання Української правди на полях форуму YES, він хотів би встигнути виконати всі свої обіцянки в один президентський термін.

При цьому глава держави звернув увагу на те, що питання про те, хто стане президентом України вирішить народ на виборах.

"Це вирішує народ України", - підкреслив він.

Глава держави також дорікнув журналісту, який перебивав його, не даючи змоги відповісти на запитання.

Реклама

Президент також відкинув припущення про намір балотуватися на другий термін.

"Я нікуди не балотуюся, я краще виконаю все, що я обіцяв у свій один термін, і поїду відпочивати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, соціологічна служба Центру Разумкова провела соціологічне дослідження"Оцінка особистісних якостей і діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України". Опитування проходило в липні-серпні 2021 року, йдеться в опублікованих даних.

48% українців негативно ставляться до балотування Зеленського на другий термін.

читайте такожЗеленський - перший, Порошенко підкрадається: новий президентський рейтинг

Раніше, згідно з результатами опитування Центру Разумкова, проведеного з 29 липня по 4 серпня, за Зеленського готові віддати свої голоси 29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

За п'ятого президента Петра Порошенка готові голосувати 16% опитаних, співголови фракції ОПЗЖ Юрія Бойка – 15%, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 11%.