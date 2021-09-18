Поїхав на червоний: Одеський коп спровокував смертельну ДТП

Водій збитого авто помер на місці / НПУ

Смертельна ДТП сталося в суботу, 18 вересня, в Одесі. Там працівник поліції поїхав на червоне світло світлофора і зіткнувся з іншим автомобілем. В результаті аварії помер 66-річний чоловік.

Як повідомили у поліції Одеської області, зіткнення сталося між автомобілями KIA і Mazda.

"НП сталася сьогодні, 18 вересня, близько шостої години ранку на вулиці Семена Палія. За попередньою інформацією, автомобілем Mazda керував 25-річний працівник поліції поза службою, який проїхав на червоне світло світлофора. Його доправили до лікарні з травмою голови і грудної клітини, де перевірять на наявність алкоголю в крові".

Відомості у цій справі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Деталі трагедії з'ясовуватиме Державне бюро розслідувань.

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Також раніше аварія сталася на Клочківському узвозі в Харкові. Автомобіль збив вершницю з конем. Згодом, тварина померла. Машина сильних пошкоджень не отримала. Відомо про розбите лобове скло і деякі вм'ятини на передній частині машини.