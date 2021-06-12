Поїхав відразу після школи на заробітки: у Чехії знайшли мертвим у річці 19-річного українця

Тіло українця знайшли в Чехії / Obozrevatel

19-річного жителя села Мала Уголька Закарпатської області Петра Майора знайшли мертвим у Чехії.

Про його зникнення стало відомо ще 1 червня. Як повідомляє Obozrevatel, тіло хлопця виявили в річці Влтава в Празі.

"Пішов до невідомої дівчини, після чого з ним зв'язок обірвався і в свій будинок він не повернувся", — розповіли в Facebook-співтоваристві "З дому додому".

Через тиждень тіло юнака поблизу дебаркадера з плавучим рестораном Матильда помітили перехожі, які викликали поліцію. Родичі Петра у версію про самогубство не вірять. Припускають, що хлопця побили.

"Я розмовляв з рідними хлопця. Вони кажуть, що на обличчі були сліди побоїв. Що з ним сталося, зараз можна тільки здогадуватися", - розповідає односельчанин Петра Олександр.

За його словами, українець поїхав на заробітки до Чехії відразу після школи, працював на будівництві.

"У нього є ще брат і молодша сестра. Батько помер років сім тому, він довго хворів. Щоб звести кінці з кінцями, вони збирали ягоди і гриби в лісі, потім їх продавали. Тепер сини їздять на заробітки", - каже чоловік.

читайте такожВбивство Українки в Італії: тіло знайшли через півроку

Сім'я дуже важко переживає смерть 19-річного Петра. За словами Марії, яка знала хлопця, в Чехії він працював на будівництвах, куди відправився відразу ж після закінчення навчання в школі.

"Хлопець працьовитий, хороший. Зараз усіма паперами в Чехії займається його брат, а мама тут", — розповідає знайома юнака Марія.

У чеській поліції повідомили, що остаточну причину смерті Петра покаже розтин.

Раніше в італійській провінції Піза в будинку, розташованому біля комуни Кастельфранко-ді-Сотто, знайшли тіло 29-річної українки з Одеси Христини Новак.