Поїхали на відпочинок і зникли: на Житомирській трасі загадково пропала сім'я з дитиною

Чоловік, дружина і дитина зникли разом з авто / Фото vn.npu.gov.ua

У Вінницькій області поліція розшукує зниклу сім'ю - 34-річного Володимира Казьміна, його 48-річну дружину Оксану та їхнього 4-річного сина Микиту. Повідомлення про зникнення надійшло до правоохоронців ввечері 27 липня.

Зниклі проживають у селі Яришівка Вінницького району. Вони їхали на авто BMW чорного кольору на литовській реєстрації. Востаннє камери спостереження зафіксували їхній автомобіль на Житомирській трасі, повідомляє пресслужба ГУ НПУ Вінницької області.

За даними видання Сегодня, сім'я нібито їхала на море в Одеську область. Але за кілька годин всі троє разом з авто зникли. Про зникнення повідомила старша дочка Оксани.

Друзі сім'ї розповіли, що в ніч зникнення Казьміни були ще онлайн в месенджері Viber. Однак тепер у них заблоковані навіть сторінки в соціальних мережах.

Сім'я їхала на авто BMW чорного кольору на литовській реєстрації / Фото vn.npu.gov.ua

Сусіди підозрюють, що з родиною Казьміних могло щось трапитися.

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"Будинок будують, паркан поставили, все добре зробили, ну, не могли ж вони просто зникнути, вкласти сюди гроші просто зникнути, може щось і сталося", - розповіла сусідка Тетяна Волковецька.

При цьому деякі знайомі висловили припущення, що зникнення може бути пов'язано з роботою Володимира, який понад10 років займається обміном валют. У чоловіка з собою могла бути велика сума грошей. Деякі знайомі сказали, що сім'я могла влізти в борги, тому вони зникли.

Прессекретар управління поліції у Вінницькій області Ганна Олійник розповіла, що одна з ключових версій зникнення в тому, що сім'я має великі боргові зобов'язання, і щоби не платити, вони можуть ховатися.

Також у поліцейських є й інші версії зникнення сім'ї, але їх не розголошують. За даним фактом порушили кримінальне провадження за ст. 155, з позначкою "безвісти зниклий".

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