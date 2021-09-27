Поїли мухомори, щоб побачити галюцинації: на Закарпатті дівчина через гриби потрапила до лікарні

Хлопець дівчини заявив, що вони поїли мухомори, щоб побачити галюцинації / Reuters

У Закарпатській області поклали до лікарні 20-річну дівчину, яка відчула себе погано після того, як поїла мухоморів. Через отруєння грибами у неї з'явилася слабкість, судоми і запаморочення. Швидку викликав її хлопець, який сказав, що вони вирішили поїсти мухоморів, щоб побачити галюцинації.

Як повідомляє видання mukachevo.net, про це розповіли у КНП Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги. У ситуації дівчину врятувало те, що їй вчасно викликали швидку.

Швидку допомогу на місце інциденту викликав хлопець дівчини. Він розповів про те, що вони поїли мухоморів для того, щоб вийшло побачити галюцинації. Дівчині стало погано, у неї з'явилися судоми, запаморочення і слабкість.

Медичні працівники забрали дівчину до лікарні прямо з траси, неподалік від санаторію, куди була викликана машина. Їй надали першу допомогу, після чого відвезли до Свалявської міської лікарні.

Лікарі підкреслили, що дівчину врятувало те, що їй вчасно викликали машину швидкої допомоги.

Нагадаємо, у МОЗ раніше закликали українців відмовитися від вживання в їжу грибів, вирощених непромисловим способом. У відомстві уточнили, що отруєння грибам – одне з найважчих харчових отруєнь. У більшості випадків дуже складно визначити, їстівний гриб чи ні.