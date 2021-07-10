Поїздка з вітерцем: Укрзалізниця влипла в скандал з вікном пасажирського вагона, що випало

У поїзді Укрзалізниці випало вікно / скріншот

Компанія Укрзалізниця влипла в новий скандал. Цього разу в поїзді сполученням Одеса-Маріуполь випало вікно.

Як іронічно пише Telegram-канал Репортер UA, пасажирам запропонували "нову систему кондиціонування".

На опублікованих кадрах видно, що скло разом з рамою випало в коридорі одного з вагонів.

"Укрзалізниця не перестає дивувати. У поїзді "Одеса-Маріуполь" з'явилася "інноваційна система кондиціонування". У коридорі вагона купе випало вікно, разом з рамою. Раніше скаржилися, що вікна в поїздах не відкриваються, а тепер спробуйте їх закрити", – йдеться в підписі під опублікованим відео.

Додамо, що з повідомлення не ясно, сталося це під час руху або ж воно вже було в такому вигляді.

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Чим закінчився скандал з вікном у вагоні поїзда також не повідомляється.

Скандали з Укрзалізницею:

Народна артистка України Ольга Сумська шокована Умовами в українських поїздах і поскаржилася на Укрзалізницю.

Народний депутат від Партії Слуга народу Олександр Качура поскаржився, що в люкс-вагоні поїзда Укрзалізниці йому видали комплект дірявої білизни.

Як повідомляв Главред, раніше Укрзалізниця потрапила в новий скандал через потоп прямо у вагоні. Під час руху поїзда Укрзалізниці №26 сполученням Рахів – Одеса в одному з плацкартних вагонів стався прорив труби, в результаті чого салон виявився залитий водою.