Прикордонник розповів, навіщо Росія брязкала зброєю поблизу України

Російські війська / Reuters

Недавнє скупчення військ з кораблями РФ і їх маневри вздовж кордону з Україною були черговим елементом гібридної війни. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна Керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Він стверджує, що ці навчання були використані Кремлем саме для демонстрації сили Україні.

Крім того, за словами Дейнеко, метою Кремля був тиск на військово-політичне керівництво України і на її міжнародних партнерів. На питання, чи ставила Росія як мета проведення точкових, локальних бойових операцій, Керівник Держприкордонслужби відповів, що дуже важко "зазирнути в голову" главі РФ Володимиру Путіну.

"Справжню мету, я думаю, навіть він не розуміє. Але звичайно, що така кількість і військових, і зброї в будь-який момент могла отримати команду і почати збройну агресію на територію України", - підкреслив він.

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Відведення військ Росії від кордонів України: