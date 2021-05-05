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Прикордонник розповів, навіщо Росія брязкала зброєю поблизу України

5 травня 2021, 10:31

За словами голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеко, всі дії керівництва в РФ в питанні військової ескалації біля кордонів України проглядаються досить чітко.

Російські війська
Російські війська / Reuters

Недавнє скупчення військ з кораблями РФ і їх маневри вздовж кордону з Україною були черговим елементом гібридної війни. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна Керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Він стверджує, що ці навчання були використані Кремлем саме для демонстрації сили Україні.

Крім того, за словами Дейнеко, метою Кремля був тиск на військово-політичне керівництво України і на її міжнародних партнерів. На питання, чи ставила Росія як мета проведення точкових, локальних бойових операцій, Керівник Держприкордонслужби відповів, що дуже важко "зазирнути в голову" главі РФ Володимиру Путіну.

"Справжню мету, я думаю, навіть він не розуміє. Але звичайно, що така кількість і військових, і зброї в будь-який момент могла отримати команду і почати збройну агресію на територію України", - підкреслив він.

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Відведення військ Росії від кордонів України:

  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про відведення з 23 квітня військових підрозділів Західного і Південного військових округів від кордонів України. Російський воєначальник мотивував своє рішення завершенням маневрів, в рамках яких були виконані поставлені завдання.
  • Президент України Володимир Зеленський, коментуючи відведення військ Росії від українських кордонів, сказав, що таке рішення має знизити напругу в регіоні, і підкреслив наміри Києва врегулювати конфлікт з Москвою мирним шляхом.
  • Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва вирішила повернути війська в пункти постійної дислокації виходячи з принципів доцільності.
  • Втім, експерти Conflict Intelligence відзначили, що Росія вивела не всю військову техніку, яка була передислокована в прикордонні з Україною райони в рамках навчань. Зокрема, техніка 41-ї армії залишилася під Воронежем. Подібні дії, як стверджують аналітики, схожі на маневри Росії 2014 року, в результаті яких російські військові підрозділи опинилися на Донбасі.
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