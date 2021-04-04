Прикордонники розповіли, як бойовики не дають людям виїхати з Донбасу

На Донбасі людей щодня випускають з окупованих територій тільки через один КПВВ.
Окупанти не дають людям виїхати з Донбасу, а щоденний пропуск здійснюється тільки в Станиці Луганській, а через Новотроїцьке можна пройти тільки в понеділок і п'ятницю.
"Згідно з рішенням командувача Операцією об'єднаних сил, починаючи з 10 листопада 2020 року, всі КПВВ на контрольованій території відкриті і готові забезпечувати щоденний пропуск громадян. Однак рух блокується з боку тимчасово окупованої території. Тому щодня громадяни перетинають лінію розмежування в Станиці Луганській, а навпроти КПВВ Новотроїцьке окупанти двічі на тиждень дають людям можливість перетнути лінію розмежування", — розповів пресофіцер Східного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Лизогуб, передає Україна 24.
Також Лизогуб відповів, чи можна на КПВВ пройти експрес-тестування на коронавірус.
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"Дані пункти проходження тестування знаходяться за межами КПВВ, в сервісних зонах. Зараз це Станиця Луганська та Новотроїцьке. Громадяни там проходять тестування за бажанням. Зараз в межах гуманітарних дорожніх коридорів ситуація стабільна", - сказав він.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- У середу, 3 березня, так звана "народна міліція ДНР" опублікувала заяву про те, що бойовики отримали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" по позиціях українських військ.
- Спікер делегації Києва в ТКГ Олексій Арестович заявив, що у російських гібридних військ можуть виникнути через це проблеми. Режим припинення вогню на Донбасі був затверджений в рамках Нормандського формату. Фактично вони оголосили про свій вихід з домовленостей про перемир'я.
- Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук сказав, що такі дії означають спробу Росії в односторонньому порядку вийти з режиму домовленостей щодо припинення вогню і ставлять під загрозу виконання Мінських угод.