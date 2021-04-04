Прикордонники розповіли, як бойовики не дають людям виїхати з Донбасу

Бойовики блокують роботу КПВВ на Донбасі / thepage.ua

Окупанти не дають людям виїхати з Донбасу, а щоденний пропуск здійснюється тільки в Станиці Луганській, а через Новотроїцьке можна пройти тільки в понеділок і п'ятницю.

"Згідно з рішенням командувача Операцією об'єднаних сил, починаючи з 10 листопада 2020 року, всі КПВВ на контрольованій території відкриті і готові забезпечувати щоденний пропуск громадян. Однак рух блокується з боку тимчасово окупованої території. Тому щодня громадяни перетинають лінію розмежування в Станиці Луганській, а навпроти КПВВ Новотроїцьке окупанти двічі на тиждень дають людям можливість перетнути лінію розмежування", — розповів пресофіцер Східного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Лизогуб, передає Україна 24.

Також Лизогуб відповів, чи можна на КПВВ пройти експрес-тестування на коронавірус.

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"Дані пункти проходження тестування знаходяться за межами КПВВ, в сервісних зонах. Зараз це Станиця Луганська та Новотроїцьке. Громадяни там проходять тестування за бажанням. Зараз в межах гуманітарних дорожніх коридорів ситуація стабільна", - сказав він.

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