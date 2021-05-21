Викрадення судді Чауса: Кулеба пояснив протистояння Києва і Москви в Молдові

Дмитро Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію навколо зникнення в Молдові колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Як підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ, правоохоронні органи і спецслужби в Україні та Молдові працюють з цією темою.

"Я не знаю, хто викрав суддю Чауса. Я не знаю, де він знаходиться. Моє завдання політичне - не дозволити третій країні, а саме Російській Федерації посварити Україну і Молдову на цій темі", — зазначив Кулеба.

Він також нагадав, що Росія підтримує Додона, колишнього президента Молдови, а Україна підтримує Майю Санду, нинішню президента.

"Йде боротьба, війна в Молдові за дискредитацію і ослаблення рейтингу Санду, ми стоїмо на її боці. Нам потрібна європейська демократична Молдова. У Молдові які ЗМІ та Telegram-канали більше розкручують тему українського сліду у справі Чауса? Проросійські. [ ... ] Росія стратегічно зацікавлена в тому, щоб по-перше, послабити Майю Санду напередодні парламентських виборів. І друге, щоб посварити Україну і Молдову. Це ж очевидна історія", - додав Кулеба.

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Справа Миколи Чауса: