Викрадення судді Чауса: Кулеба пояснив протистояння Києва і Москви в Молдові

РФ прагне посварити Україну і Молдову, впевнений Дмитро Кулеба.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію навколо зникнення в Молдові колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.
Як підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ, правоохоронні органи і спецслужби в Україні та Молдові працюють з цією темою.
"Я не знаю, хто викрав суддю Чауса. Я не знаю, де він знаходиться. Моє завдання політичне - не дозволити третій країні, а саме Російській Федерації посварити Україну і Молдову на цій темі", — зазначив Кулеба.
Він також нагадав, що Росія підтримує Додона, колишнього президента Молдови, а Україна підтримує Майю Санду, нинішню президента.
"Йде боротьба, війна в Молдові за дискредитацію і ослаблення рейтингу Санду, ми стоїмо на її боці. Нам потрібна європейська демократична Молдова. У Молдові які ЗМІ та Telegram-канали більше розкручують тему українського сліду у справі Чауса? Проросійські. [ ... ] Росія стратегічно зацікавлена в тому, щоб по-перше, послабити Майю Санду напередодні парламентських виборів. І друге, щоб посварити Україну і Молдову. Це ж очевидна історія", - додав Кулеба.
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Справа Миколи Чауса:
- В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, так як парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
- У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
- У жовтні 2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 Листопада 2017 - звільнила з посади судді.
- У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
- Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.
- У квітні міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявляє про викрадення Чауса. За словами міністра, викрадення скоїли іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну.