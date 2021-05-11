Викрадення судді Чауса: схоплено одного з підозрюваних / beztabu.net

З'явилися зрушення у справі про викрадення в Молдові колишнього судді Дніпровського райсуду Києва, який втік з України Миколи Чауса. 9 травня в Кишиневі затримали одного з підозрюваних у злочині, повідомляє Телеграм-канал Шептун.

30-річний підозрюваний був затриманий на в'їзді в країну. Це була спільна операція прокурорів з боротьби з організованою злочинністю й офіцерів кримінального переслідування.

10 травня підозрюваному висунули звинувачення в організації діяльності злочинної групи, яка викрала Чауса. Прокурори мають намір вимагати його попереднього арешту.

Викрадення Миколи Чауса: