Викрадення судді Чауса: схоплено одного з підозрюваних

Прокурори мають намір вимагати його попереднього арешту.
З'явилися зрушення у справі про викрадення в Молдові колишнього судді Дніпровського райсуду Києва, який втік з України Миколи Чауса. 9 травня в Кишиневі затримали одного з підозрюваних у злочині, повідомляє Телеграм-канал Шептун.
30-річний підозрюваний був затриманий на в'їзді в країну. Це була спільна операція прокурорів з боротьби з організованою злочинністю й офіцерів кримінального переслідування.
10 травня підозрюваному висунули звинувачення в організації діяльності злочинної групи, яка викрала Чауса. Прокурори мають намір вимагати його попереднього арешту.
Викрадення Миколи Чауса:
- В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав у городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, адже парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
- У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
- У жовтні 2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 - звільнила з посади судді.
- У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
- Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.
- У квітні міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса. За словами міністра, викрадення скоїли іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну.
Автор: Діана Бєловодська