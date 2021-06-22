Поховали у день народження доньки: з'явилися деталі моторошного вбивства медсестри на Тернопільщині

Маму поховали в третій день народження дочки / 20 хвилин

У Теребовлі на Тернопільщині 19 червня сталася жахлива трагедія, в якій загинула молода медсестра Анна Шманько-Яненко. Її вбив чоловік. Спочатку він побив дружину праскою, а потім задушив шнуром. Більш того, після вбивства чоловік підірвав себе гранатою у власному дворі. Пара виховувала дочку. Малятку виповнилося три роки 20 Червня, якраз в день похорону мами.

Місцеве видання 20 хвилин опублікувало деталі трагедії.

Дитинство вбитої Анни

Відзначається, що Анна разом з двома братами виросла сиротою. У ранньому дитинстві у дівчини помер батько. Незабаром вбили маму. Потім дітей виховувала бабуся. Коли померла і вона, Анна залишилася під наглядом старшого брата. Відомо, що молодший брат помер два роки тому через серцеве захворювання.

Отримавши диплом медсестри в Чорткові, дівчина працювала медсестрою в місцевій лабораторії, проте була змушена відправитися на заробітки до Німеччини. Останнім часом вона працювала медсестрою в одній з клінік поблизу Ганновера. Саме там дівчина і зустріла свого майбутнього чоловіка Романа, який виявився її ж душогубом.

Життя після заміжжя

Після заміжжя дівчина знову подалася до Німеччини, а Роман залишився в Україні з донькою. Він жив у будинку бабусі Анни і регулярно, за словами подруги вбитої, отримував допомогу від Аніної тітки. Та тричі на тиждень привозила їм їжу.

Сам Роман ніде не працював. Жив на зарплату Анни, яку та в розмірі 500-800 доларів пересилала йому щомісяця.

Незабаром сім'я повинна була возз'єднатися в Німеччині. Анна зробила всі документи для переїзду дочки і чоловіка за кордон.

Також подруга розповіла, що Анна працювала в Німеччині останні півтора року. За цей час Роман двічі до неї приїжджав і після кожного його візиту, вона приходила на роботу з синцями.

"Після приїзду чоловіка Анна ходила на роботу з синцями і слідами від побоїв. Ми наполягли, щоб вона звернулася в поліцію і чоловікові через це довелося повернутися в Україну. Дитина залишилася з мамою", - розповіла колега вбитої.

"Приготував сюрприз"

Після останнього приїзду чоловіка до Німеччини, дівчина зважилася на розлучення.

Напередодні самої трагедії Анна поїхала в Україну для офромлення документів на переїзд дочки. Вона благала чоловіка підписати дозвіл. Той погодився і сказав: "Приїжджай, готую тобі сюрприз".

У ніч трагедії донька була в будинку разом з батьками.

Крім цього, відомо, що у Романа був і свій будинок, в який він повернувся після вбивства і підірвав себе на гранаті. У поліції повідомили, що в ту ніч він дзвонив своїй сестрі, щоб та забрала дочку.

Що кажуть місцеві

У місті про роман погано не відгукуються, проте стверджують, що він ніколи не славився спокійним характером. А ось Анна була оченьдоброй і відвідувала Православну Церкву.

Про долю маленької сироти

Трирічна дочка покійних Алла залишилася повною сиротою. На даний момент її долею займається служба у справах дітей.

Романа поховали у вівторок, 22 червня, на іншій стороні кладовища Теребовлі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України (Умисне вбивство).

Нагадаємо, в реанімації померла лучанка, яку до напівсмерті побив нелюд-співмешканець. Чоловік бив дружину на очах у її семирічної дочки, поки дівчинка не покликала на допомогу сусідів. Постраждала Ірина боролася за життя майже тиждень, проте так і не вийшла з коми.