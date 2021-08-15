Пошуки зниклого на Говерлі 6-річного хлопчика: з'явилися несподівані свідчення очевидців

На Говерлі шукають зниклу дитину / MNS.GOV.UA

У Мережі з'явилися свідчення очевидців про те, що на горі Говерла у Карпатах бачили дитину без супроводу дорослих. Це може бути шестирічний хлопчик, який напередодні зник при сходженні і пошуки якого зараз активно ведуться.

У коментарях до публікації в Facebook про пошук дитини користувач Леся Панічевська повідомила про те, що бачила схожого хлопчика.

"Десь за 2.5 км зеленої траси при спуску на фініш. Година 4 була. Сиділи на колоді, то бачила малого, який був одягнений в зелений одяг і побіг лівіше спуску зеленого маршруту. Але так швидко... я навіть не встигла сказати "Куди ти?" Бачу потім, що ніби дорослі і не йшли ... капець. Думала, що дорослі, ймовірно. там його", - розповіла вона.

/ MNS.GOV.UA

Звернемо увагу, що у відповідь інші користувачі порадили їй негайно повідомити про побачене рятувальникам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на горі Говерла шукають маленького хлопчика, який відстав від групи і заблукав.

"Під час підйому групою туристів у складі шести осіб з міста Коломия по зеленому маршруту на гору Говерла, поблизу селища Ворохта від групи відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження", - зазначено в повідомленні ДСНС.