"Пока, громадянство": блогер спалив український паспорт і нарвався на хвилю гніву в Мережі

Блогер спалив український паспорт / Instagram / norco616

В Києві користувач Instagram Роман (norco616) опублікував відео, як він спалює паспорт громадянина України.

На кадрах зображений палаючий паспорт, а сам автор зробив коментар про те, що нібито збирається виїхати з України.

"Нібито я з*обуюся з України. Поки, громадянство!"- сказав блогер.

Зазначимо, що опубліковане відео викликало бурю обурення в Мережі. Після цього блогер був змушений опублікувати пост, в якому пояснив свій вчинок і вибачився за свою витівку.

Крім того, він стверджує, що паспорт на опублікованому відео був не справжній.

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Блогер каже, що не хотів нікого образити своїм вчинком.

"З приводу ситуації зі спаленим паспортом. В першу чергу, хочу вибачитися перед хлопцями-патріотами, які порахували цей вчинок образливим. Я це зробив не тому що я не поважаю або не люблю Україну. Це моя рідна країна, і я, звичайно ж, її люблю. Я це зробив в принципі без будь-якої задньої думки або посилу. Але потім я зрозумів, що це може образити почуття людей, які живуть в цій країні і вибачаюся перед цими людьми. Це навіть і не справжній паспорт", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що блогер Антон Громов публічно і матірно обізвав Україну - відразу після того, як він переїхав на підконтрольні Києву території з тимчасово окупованих районів Донбасу.