Поки мати кричала від горя, батько публікував фото: що відомо про страшну ДТП з 11-річним хлопчиком

Аварія під Львовом / Нацполіція

Під Львовом у селі Рясна-Руська 1 липня, близько півночі, сталася ДТП, в якому загинув 11-річний хлопчик.

Як з'ясувалося, нетверезий батько пустив за кермо свого сина, а той не впорався з керуванням. Відомо, що покійного звали Денис.

За словами свідків, автомобіль в ніч трагедії їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів.

За даними слідства, 35-річний батько і його 23-річний друг випивали. За кермо вони посадили дитину, яка везла їх додому. У той же час чоловіки після аварії навіть не викликали поліцію і медиків. Це зробив випадковий свідок аварії.

"Правоохоронці встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив його батько, який перебував у салоні автомобіля разом з його власником. Дорослі перебували в стані алкогольного сп'яніння", - повідомила прессекретар ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

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Батьком 11-річного загиблого хлопця виявився колишній інспектор ДАІ і капітан міліції. Його в 2015 році звільнили зі служби за хабарі. Після звільнення чоловік відкрив власний бізнес-кафе, звідки він з сином і 23-річним чоловіком їхали в ніч трагедії.

Фото ZAXID.NET

Односельці чоловіки розповідають, що він часто конфліктував з людьми, а також сідав п'яним за кермо і хвалився тим, що навчив свого сина їздити. А ось мати дитини була проти того, що її синові дозволяли керувати автомобілем.

Мати і бабуся покійного хлопчика розповіли, що залишили дитину з батьком тільки в годину. І навіть, коли сталася ДТП, чоловік нібито не цікавився станом сина, а знімав фото і публікував їх у соціальній мережі.

"Він вийшов і пішов до швидкої, щоб його рятували, він навіть не пішов ні до дитини, ні до мене, щоб втішити. Я кричала. Він просто пішов, знімав і кидав у Facebook, як йому синці замазують, а до дитини він навіть не підійшов", — каже мати дитини.

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Бабуся 11-річного Дениса розповіла, що хлопчик був хорошим і розумним. У трагедії вона звинувачує його батька.

"Тато вбив свого сина. Посадив за кермо і такий хороший хлопчик загинув", - каже бабуся хлопчика, передає ТСН.

2 липня, Дениса вже поховали в його рідному селі під Львовом. Родичі кажуть, батько своєї провини не визнає. Стверджують, чоловік сам сідав не раз за кермо п'яним і часто змушував дитину керувати. І дуже пишався тим, що малий рулить сам.

Зараз рідні бояться, що чоловік уникне відповідальності, маючи зв'язки в правоохоронних органах.

"Дитину посадили за кермо, за машину, темно.. Посадили за кермо два п'яних бика, самі сіли позаду. Машина 120 їхала, дитина маленька, ще 12 років немає, не впорався з керуванням. Головне, що це не вперше. Дуже б хотілося, щоб він поніс відповідальність", — каже родичка хлопчика Оксана Стельмащук.

У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше в Києві на Брест-Литовському шосе сталося смертельна ДТП. Фура вилетіла на зустрічну смугу, зіткнулася з автомобілем і загорілася.

За попередніми даними, водій вантажівки, який їхав у напрямку метро Житомирська, не впорався з керуванням і в'їхав у металевий відбійник. В результаті зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем, після цього пролунав вибух і спалахнула пожежа.