Поки мати відвернулася: в Одеській області потонув 4-річний хлопчик

Хлопчик потонув у морі / Марина Григоренко

В Одеській області під час відпочинку на піщаній косі потонула дитина. Як повідомляють у поліції області, 4-річний хлопчик загинув під час купання з родиною.

"Подія сталася вчора, 10 серпня, на 53-му кілометрі піщаної коси Чорного моря. Туди на відпочинок приїхала багатодітна сім'я з Ізмаїльського району", - зазначили в Нацполіції.

4-річний хлопчик захлинувся, коли купався з братом, сестрою і 29-річною мамою. Жінка на деякий час відволіклася на двох інших дітей, які перебували на березі з чоловіком. Потім вона побачила сина без свідомості і негайно дістала з води. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть хлопчика.

"Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою" нещасний випадок". Проводиться досудове розслідування", - розповідають у поліції.

Правоохоронці звернулися до громадян з проханням стежити дітей під час відпочинку на воді, користуватися жилетами, а не запливати далеко від берега і в разі виникнення надзвичайної ситуації негайно викликати рятувальників (101), поліцейських (102) і медиків (103).

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