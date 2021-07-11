Поки в Україні спека та палке сонце: високогір'я Карпат засипало снігом

У Карпатах випав сніг / Колаж 24 каналу

Жаркий антициклон приніс в Україну аномально високі температури. І поки по всій території країни люди рятуються як можуть від спеки і палючого сонця, на високогір'ї Карпат випав сніг.

Зокрема, побачити тверді опади можна було на горі Піп Іван Чорногірський – одній з найвищих вершин Українських Карпат. Відповідні відео опублікував у Facebook житель Івано-Франківської області Руслан Гродюк, який відправився в гори в шортах і кросівках.

Для того, щоб поставити намет, мандрівник був змушений розгрібати сніг ногами. Як видно на відео, вся його вершина взялася білим покривом в тандемі з крижаним вітром. Разом з тим вже сьогодні, 11 числа, на високогір'ї Карпат немає опадів, зате хороша погода і сонце.

30 травня на горі Піп Іван ситуація з погодою була аналогічною. За два дні до початку літа несподівано випав сніг. Хоча сезон там закінчився, Чорногорський пошуково-рятувальний пост попереджав про обмеження видимості до 30м.

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Знову випав сніг на горі вже 14 червня. Температура повітря коливаласяблизько позначки 0 градусів за Цельсієм, а вітер досягав до 11-12 метрів в секунду.

Прогноз погоди до кінця літа 2021

Раніше завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краковська розповіла про те, що в середині літа можна чекати досить жарких днів у найтеплішому місяці – липні, так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм.

Синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що денна температура повітря в липні в більшості регіоні складе +27 ... + 32 градуси. Останній місяць літа почнеться з сильної спеки – стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 33 ... + 35 градусів.