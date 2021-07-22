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Поки всі спали: на Київщині 4-річні близнюки посеред ночі влаштували "втечу" з дому

22 липня 2021, 16:16

Батьків дітей поліція розшукувала кілька годин.

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Хлопчики перелізли через паркан / скріншот

У Фастові серед глибокої ночі з дому втекли 4-річні близнюки. На щастя, вони потрапили на очі порядним людям, які повідомили про це поліції. Хлопчики гуляли прямо на вулиці о першій годині ночі.

Копи, які прибули на місце "дислокації" близнюків, почали шукати батьків хлопчиків. Однак це було не просто, так як їх "свідчення" про місце проживання пристойно відрізнялися.

В поліції розповіли, що дітей побачили в селі Тарасівка прямо на дорозі. Вони були напівроздягненими.

Після довгої бесіди з маленькими втікачами, копи з'ясували, що в сім'ї крім них, є ще троє маленьких дітей.

"Правоохоронці почали обхід дворів для встановлення батьків. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце проживання дітей та передали малюків батькам", - зазначили правоохоронці.

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Виявилося, батьки просто спали і не помітили, як чада здійснили "втечу". Але тепер на них складено адміністративний протокол за ст.184 КУпАП за невиконання обов'язків по вихованню дітей.

"Вночі, коли вся сім'я відпочивала, двоє 4-річних братів вирішили нишком перелізти через паркан, щоб піти погуляти", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, в Одесі доведеного до виснаження батьками 16-річного підлітка, який потрапив в одну з місцевих лікарень, "лікували" церковним маслом. Однак воно" не давало ефекту " і, як стверджує батько хлопця, спровокувало появу гематом на тілі.

Завідувач реанімаційним відділенням Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Босенко, розповів, що вага підлітка становить близько 30 кг (!) і це при зрості 1 м 80 см.

Виявляється, батьки "лікували" сина таким чином 10 років.

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