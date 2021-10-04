Поки дружина працювала: в Одесі чоловік по-звірячому ґвалтував 7-річну падчерку

Ґвалтівника дитини затримали / Нацполіція

В Одесі чоловік регулярно ґвалтував свою 7-річну падчерку, поки її мати була на роботі.

Як повідомляє Національна поліція регіону, його вже затримали.

"Вітчим вступав у статеві стосунки з дівчинкою, коли її матері не було вдома. Це тривало до тих пір, поки постраждала не розповіла про все бабусі", - йдеться в повідомленні.

Вину фігуранта підтвердили результати кількох проведених експертиз.

Ґвалтівнику оголосили про підозру за ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Раніше поблизу одного з сіл Локачинського району (Волинська область) чоловік зґвалтував дівчину, яка йшла в гості до бабусі відразу після гінекологічної операції. У безлюдному місці її зустрів чоловік, який почав знайомитися в агресивному тоні. Коли жінка відмовилася пити з ним пиво, чоловік на неї напав і згвалтував.

читайте такожНа Рівненщині чоловік зґвалтував дівчинку у розважальному комплексі

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.