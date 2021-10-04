Поки дружина працювала: в Одесі чоловік по-звірячому ґвалтував 7-річну падчерку

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.
В Одесі чоловік регулярно ґвалтував свою 7-річну падчерку, поки її мати була на роботі.
Як повідомляє Національна поліція регіону, його вже затримали.
"Вітчим вступав у статеві стосунки з дівчинкою, коли її матері не було вдома. Це тривало до тих пір, поки постраждала не розповіла про все бабусі", - йдеться в повідомленні.
Вину фігуранта підтвердили результати кількох проведених експертиз.
Ґвалтівнику оголосили про підозру за ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.
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