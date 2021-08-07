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Покатушки на унітазі: чоловік катався Хрещатиком на сантехнічному приладі

7 серпня 2021, 22:14

Що стало причиною такої незвичайної їзди - невідомо.

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Чоловік встановив унітаз на самокат як сидіння / Скріншот

У суботу, 7 серпня, кияни та гості столиці стали свідками незвичайної їзди на електросамокаті. Чоловік на Хрещатику катався на транспортному засобі сидячи на унітазі. Відповідне відео з'явилося в Мережі.

Чоловік стрімко лавірував між перехожими на самокаті, як на велосипеді. Він зручному вмостився на транспортному засобі, встановивши на нього унітаз.

За деякими даними, хлопець є блогером і нібито заздалегідь підготувався до зйомок відео, тому і привіз з собою в центр столиці предмет ванної кімнати.

Хоча деякі очевидці припустили, що хлопець просто кудись віз сантехнічне приладдя.

Нагадаємо, раніше вулицями Черкас на даху авто катався оголений чоловік. Люди подумали, що він або п'яний, або програв суперечку.

Також раніше у рівненському тролейбусі роздяглася пасажирка. Дві подруги їхали в громадському транспорті. І раптом одна з них почала роздягатися, а потім дефілювати. За процесом спокійно спостерігали пасажири, а ось кондукторку цей факт глибоко обурив і вона почала просити дівчину одягти маску.

новини Києва Хрещатик самокат
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