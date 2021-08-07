Покатушки на унітазі: чоловік катався Хрещатиком на сантехнічному приладі

Чоловік встановив унітаз на самокат як сидіння / Скріншот

У суботу, 7 серпня, кияни та гості столиці стали свідками незвичайної їзди на електросамокаті. Чоловік на Хрещатику катався на транспортному засобі сидячи на унітазі. Відповідне відео з'явилося в Мережі.

Чоловік стрімко лавірував між перехожими на самокаті, як на велосипеді. Він зручному вмостився на транспортному засобі, встановивши на нього унітаз.

За деякими даними, хлопець є блогером і нібито заздалегідь підготувався до зйомок відео, тому і привіз з собою в центр столиці предмет ванної кімнати.

Хоча деякі очевидці припустили, що хлопець просто кудись віз сантехнічне приладдя.

Нагадаємо, раніше вулицями Черкас на даху авто катався оголений чоловік. Люди подумали, що він або п'яний, або програв суперечку.

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