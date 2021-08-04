Показав усі свої "принади": у Вінниці чоловік зняв труси перед копами

Бешкетника наздогнали і затримали / НПУ

Киянин приїхав до Вінниці і влаштував там справжній дебош. Чоловік їхав в автобусі, водій якого порушив правила дорожнього руху, а потім обматюкав патрульного інспектора, пригрозив йому насильством і показав свій оголений статевий орган.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції по регіону, інцидент стався у вівторок, 3 серпня, на автодорозі Калинівка-Вінниця. Хуліган, що їхав у мікроавтобусі Volkswagen, який зупинили копи за перевищення швидкості, почав заступатися за водія і показав себе у всій красі.

Під час бесіди патрульних з водієм, буйний пасажир почав встрявати в розмову, проявляти агресію і погрожувати насильством.

Коли поліцейський попросив припинити хуліганити, той приспустив труси і оголив свої геніталії.

Все це потрапило на кадри бодікамери патрульного.

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Поліція оголосила чоловікові підозру у вчиненні хуліганства та втручанні в діяльність патрульних, а також викликала слідчих. Однак мікроавтобус із "хвальком" поїхав. Проте бус вдалося наздогнати і порушника затримали.

37-річному киянину вже оголосили про підозру у хуліганстві (ч.1 ст. 296 КК України) та втручанні в роботу правоохоронців (ч. 1 ст. 343). Санкції статей передбачають до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше дружина поліцейського з Дніпра сіла за кермо свого автомобіля в нетверезому стані і влаштувала скандал з місцевим активістом. Жінка проігнорувала зауваження перехожого і прохання викликати когось тверезого знайомого, який міг би керувати машиною, і обматюкала активіста.

Також раніше у Миколаєві поліцейські зупинили автомобіль, яким керував водій у стані алкогольного сп'яніння. Порушником виявився колишнім народний депутат України VIII скликання від Блоку Петра Порошенка Олександр Жолобецький. Він почав битися з копами.