Покупці знайшли прострочені товари в Мегамаркеті в Києві, після цього на них напали охоронці

Торт можна було вжити до восьмої ранку того дня, але на годиннику вже був полудень / скріншот

У Києві в супермаркеті Мегамаркет неподалік станції метро Олімпійська експерт у сфері захисту прав споживачів Максим Несміянов виявив прострочене масло і торти, у яких також закінчився термін придатності.

Порушення Несміянов знімав на камеру мобільного телефону, ролик опубліковано на сторінці в YouTube. Однак до молодих людей підійшли охоронці й продавці, які не давали пересуватися магазином, а потім, застосовуючи фізичну силу, припинили зйомку.

Перший прострочений товар виявили в кондитерському відділі. Його можна було вжити до восьмої ранку того дня, але на годиннику вже був полудень, а він все одно стояв на вітрині.

Спочатку продавець дала покупцеві торт. Але коли почула, що він прострочений, спробувала вихопити його з рук покупця, а потім покликала "Іванівну". За словами Несміянова, таких тортів в холодильнику – близько шести.

Реклама

У молочному відділі знайшлося близько 40 прострочених пачок вершкового масла. Вони зберігалися при температурному режимі, який значно скорочує термін зберігання.

Несміянов пояснив, що масло може зберігатися 20 днів при температурі від 1 до 6 градусів упродовж 20 днів. Масло було вироблено в червні, ролик записували 1 серпня, при цьому температура в холодильнику була 4,8 градуса.

"Тобто це масло до 29 липня, а сьогодні вже перше число, п'ять днів прострочено", - сказав експерт.

Крім того в Мегамаркеті продавали нарізані кавуни. Вони лежали без холодильника і термін зберігання був вказаний 10 днів. Несміянов зазначив, що нарізані кавуни не можна продавати, оскільки нарізають їх брудними і покупець не зможе провести термічну обробку.

Розрізати кавуни продавці не повинні / скріншот

Охоронці супермаркету втрутилися і почали штовхати Несміянова та його колегу, а також закривати камеру рукою. Крім того, вони стверджували, що в магазині нібито заборонено проводити зйомку. Потім вони забрали візок з простроченою продукцією.

До слова, за законом заборонити знімати себе і товар ніхто не має права. Більш того, в супермаркеті ведуть відеозйомку. Як супермаркет, так і продавець має право проводити відеозйомку в публічних місцях.

Як повідомляв Главред, у Києві в одному з супермаркетів стався конфлікт між покупницею і чоловіком у формі поліції, якого в Мережі називали охоронцем. Інцидент стався в супермаркеті на вулиці Берковецькій.

Зазначається, що співробітник охорони зробив жінці зауваження і вимагав, щоби вона одягла маску, клієнтка нібито відмовилася. Почалася бійка. Чоловік кілька разів вдарив жінку в голову. Один удар був таким сильним, що покупниця впала.