Замах на Шефіра: у МВС розповіли про кілера і нові докази

Сергій Шефір / УНІАН

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів про розслідування замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Як підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна, триває комплекс оперативно-слідчих заходів, спрямованих на розслідування злочину.

Представник МВС уточнив, що правоохоронці ретельно вивчили район, в якому було скоєно злочин – на предмет виявлення можливих речових доказів: "Окремі ділянки згідно ймовірного маршруту відступу злочинця ми пройшли навіть двічі. І навіть під час другого огляду ми знайшли додаткові речові докази".

За його даними, у справі призначено близько 30 експертиз, крім того, триває аналіз обсягу даних з камер спостереження.

Перший заступник глави МВС вважає, що замах на Шефіра було скоєно підготовленим кілером.

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"Безумовно, ми можемо однозначно стверджувати, що працював професіонал", - додав Єнін.

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Замах на Сергія Шефіра

Замах на Сергія Шефіра сталося на виїзді з Києва - на Новообухівській трасі близько десятої години ранку в середу, 22 вересня.

Стрілянина велася в основному в ліву сторону автомобіля Audi А-8, пасажиром якого був перший помічник президента. Водій авто отримав три кулі і був госпіталізований. Сам Шефір не постраждав.

В Офісі президента заявили, що з автоматичної зброї намагалися вбити ключового члена команди Зеленського. Інцидент пов'язують зі спробою протидіяти політиці президента щодо деолігархізації та детінізації економіки, проти якої об'єдналися напівкримінальні та економічні суб'єкти.

Президент України Володимир Зеленський вважає замах на свого першого помічника Сергія Шефіра проявом слабкості. Він обіцяє "сильну відповідь" на такі дії.