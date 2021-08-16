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У Кирилівці - навала комарів: лізуть через усі щілини

16 серпня 2021, 13:22

У курортне селище прийшла нова напасть. Відпочивальники опублікували кадри навали комарів.

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На щастя, комарі не кусаються / скріншот

Цього літа туристи на українських курортах зіткнулися з безліччю не дуже приємних сюрпризів, які піднесла їм природа. Люди вже встигли надивитися на медуз, морських бліх і навіть павуків.

Цього разу гості і жителі Кирилівки страждають від навали комарів. Відпочивальники публікують в мережі кадри, на яких видно, що на будь-яких освітлених ділянках їх збирається тисячі. Комахи обліпили підвіконня і двері.

читайте такожНе медузи і не комарі: на український курорт налетіло нове нашестяКомарів ледь зупиняють москітні сітки на вікнах і дверях - в приміщення вони намагаються пробратися через будь-які щілини. Таких комарів називають одноденками, вони в Кирилівці та інших прибережних населених пунктах літають хмарами.

На щастя, не кусаються

Комарі-одноденки або, як пише Вікіпедія, комарі-дзвінці свою назву отримали через характерний звук, який виникає через високу частоту помахів крил (до 1000 в секунду). Дорослі особини, за рідкісними винятками, не харчуються, їхні ротові органи недорозвинені. Личинки комарів-дзвінців, деякі з яких відомі як мотиль, живуть в придонному мулі. Личинки харчуються детритом і мікроорганізмами, деякі є хижаками. Комарі-дзвінці нешкідливі для людини, в дорослому стані харчуються нектаром і росою.

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У липні туристи показали пляжі Кирилівки, які були усіяні медузами. Як кажуть відпочивальники, пісок встеляють медузи суцільним килимом. Купатися в морі неможливо - у воді відпочивальників прямо біля берега жалять медузи.

У курортному Бердянську люди поскаржилися на незручності при купанні на пляжах. Людям не давали спокою морські блохи. Укус комахи досить неприємний і нагадує укус комара.

Кирилівка комарі
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