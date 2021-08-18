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Полчища комарів перебралися на Закарпаття: спреї безсилі

18 серпня 2021, 15:04

Медики радять промивати уражену ділянку тіла водою з милом і приймати антигістамінні ліки. Також важливо не чесати місце укусу.

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Corythucha ciliata / Вікіпедія

Слідом за прибережними районами українських морів комахи перейшли на Закарпаття. У Берегівському районі після відпочинку на відомому озері в селі Дийда люди почали масово скаржитися на жахливі укуси комарів. Постраждалі від комах відзначають, що на тілі з'являються почервоніння з сильним свербінням.

Крім того, як пише ТСН люди кажуть, що це не зовсім схоже на укуси комарів.

"Очевидно, що закарпатці також відчули на собі вторгнення американської кровопивці, на яку вже скаржаться у сусідніх Словаччині та Румунії. Виявилося, що це Corythucha ciliata - платановий клоп-мереживниця, інвазивний вид з Північної Америки, який дуже швидко поширився в Європі", - йдеться в місцевому виданні Mukachevo.net.

Відзначається, що це невеликого розміру Біла комаха, яка харчується соком листя.

Однак експерти відзначають, що цих комах досить важко знищити звичайними хімічними речовинами. Більш того, у них немає ворога в природі. Тому вони стрімко розмножуються.

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"Тому єдиний вихід - це чекати коли з'явиться місцевий вид бактерій, комах або птахів, які почнуть ними харчуватися", - зазначив науковий співробітник румунського інституту біологічних досліджень в Клужі Адріан Руйканеску.

Медики радять промивати уражену ділянку тіла водою з милом і приймати антигістамінні ліки. Також важливо не чесати місце укусу.

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Нагадаємо, українців попередили про павуків з чотирма щелепами - вони стрибають на людей і боляче кусаються. Небезпечне створіння помітили на Харківщині, раніше їх бачили в багатьох інших областях України.

Раніше Главред писав про те, що в Мукачеві (Закарпатська область) виявили навалу самок отруйних павуків Аргіопа Брюнніха - які відомі своєю схильності до поїдання самців після спарювання.

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Закарпатье комарі
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