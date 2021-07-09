Поліз у річку в костюмі: міністр Малюська знову спантеличив дивним фото

Денис Малюська побував на міжнародній конференції Ukraine Reform Conference в Литві/ Фото facebook

Глава Мін'юсту України Денис Малюська відзвітував про свою поїздку до Литви на міжнародну конференцію Ukraine Reform Conference, присвячену реформам в країні. При цьому чиновник опублікував дивне фото - він у діловому костюмі спускається сходами у воду.

Знімок міністр опублікував на своїй сторінці у Facebook. Крім фото "купання" Малюська супроводив свій допис знімками міста, а також кількома стандартними фотографіями з різних зустрічей.

За словами глави Мін'юсту, у нього маса вражень від події.

"По-перше, до України прикута мега увага. Такої кількості топ-чиновників різних країн світу одночасно вдається побачити не так часто. По-друге, глибина розуміння того, що відбувається у нас в країні, теж велика. По-третє, фокус дискусій майже завжди (принаймні впродовж першого дня) зводився до rule of law і судової реформи. А загалом, Вільнюс - місто просто прекрасне, особливо нові райони", - зазначив він.

Фото Facebook Denis Malyuska

Фото "купання" Малюськи в діловому костюмі викликало бурхливу реакцію користувачів соцмережі. Українці міркують, навіщо міністр поліз у воду:

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"І тут вийшов сухим з води..."

"Класне фото зі сходів в річку. Не можу повірити, що жоден інший міністр до такого не здогадався, тільки наш !!)"

Довідка. Ukraine Reform Conference - щорічна подія. Цього року конференція стала четвертою за рахунком.

Як повідомляв Главред, міністр юстиції Денис Малюська вже неодноразово публікував дивні фотографії. Наприклад, у травні минулого року це були кадри, зроблені в поїздці. На них Малюська зображений в полі, а на голові у нього маки. У соцмережі його прозвали "українським Джимом Керрі на мінімалках".

А 17 грудня Малюська опублікував фото з праскою і паяльником. Воно стало ілюстрацією до привітання працівників Державної виконавчої служби з їхнім професійним святом.