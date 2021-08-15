Назвали три версії трагічної загибелі мера Кривого Рогу

ВМВД назвали три версії загибелі чиновника

Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, сказав директор з комунікацій Артем Шевченко в ефірі каналу Україна 24.

Серед версій загибелі чиновника:

самогубство,

вбивство

необережне поводження зі зброєю.

"Первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох варіантів", - зазначив Шевченко.

За словами спікера МВС, судово-медична експертиза повинна встановити причину смерті і характер поранення загиблого. Балістична експертиза, зі свого боку, займе трохи більше часу.

"Поліцейські Дніпропетровської області проводять слідчі дії. Завтра картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка сьогодні. Давайте почекаємо", - додав директор з комунікацій.

Нагадаємо, Главред писав про те, що в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прессекретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.