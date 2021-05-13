Поліція Миколаєва виявила тіло зниклого бізнесмена Олега Полякова

Причину смерті бізнесмена повинна встановити експертиза / ГУНП у Миколаївській області

У місті Миколаїв поліція виявила тіло бізнесмена Олега Полякова. Пошукова операція тривала з 9 травня, коли чоловік зник безвісти. Причину смерті повинна встановити експертиза. Про це заявили в поліції Миколаївської області.

У пресслужбі ГУНП у Миколаївській області повідомили, що в четвер, 13 травня, у ході проведення пошукової операції оперативниками Управління карного розшуку під час відпрацювання акваторії річки Інгул в очеретах біля Ракетного Урочища було виявлено тіло підприємця Олега Полякова.

Тіло бізнесмена Олега Полякова виявили 13 травня / ГУНП у Миколаївській області

Тіло бізнесмена Олега Полякова виявили 13 травня / ГУНП у Миколаївській області

Слідчі дії тривають. Причину смерті повинна встановити експертиза.

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