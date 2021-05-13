Поліція Миколаєва виявила тіло зниклого бізнесмена Олега Полякова

Бізнесмен Олег Поляков зник безвісти 9 травня.
У місті Миколаїв поліція виявила тіло бізнесмена Олега Полякова. Пошукова операція тривала з 9 травня, коли чоловік зник безвісти. Причину смерті повинна встановити експертиза. Про це заявили в поліції Миколаївської області.
У пресслужбі ГУНП у Миколаївській області повідомили, що в четвер, 13 травня, у ході проведення пошукової операції оперативниками Управління карного розшуку під час відпрацювання акваторії річки Інгул в очеретах біля Ракетного Урочища було виявлено тіло підприємця Олега Полякова.
Слідчі дії тривають. Причину смерті повинна встановити експертиза.
Вбивство у Харкові
- У неділю, 2 травня, у Харкові в одній з квартир на вулиці Дружби народів знайшли мертвими хлопця і дівчину. У поліції заявили, що на тілах зафіксували численні колото-різані рани. Відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу – Умисне вбивство.
- 3 травня в поліції заявили, що підозрюваний у скоєнні злочину зловмисник затриманий. Під час слідчих дій було встановлено причетність до злочину 22-річного знайомого загиблих. За словами начальника харківської поліції Андрія Рубеля, обвинуваченому у вбивстві загрожує до 15 років позбавлення волі або довічний тюремний термін.
Автор: Андрій Ганжа