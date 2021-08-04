Поліція встановила злочинця, який розстріляв чоловіка в Одесі

Поліція встановила, хто розстріляв чоловіка в Одесі / УНІАН

Поліція встановила особу 27-річного громадянина Грузії, який вчора розстріляв чоловіка в Одесі. Злочинець приїхав із Варшави та оселився поруч із місцем проживання загиблого, пише пресслужба Національної поліції.

За словами начальника ГУНП в Одеській області Олега Баха, чоловік, який оплачував житло вбивці намагався залишити територію України, втім правоохоронці його затримали у місті Бориспіль.

У результаті санкціонованих обшуків поліція вилучила:

перероблений пістолет-кулемет і магазин до нього;

патрони, гільзи, фрагменти куль;

пістолет Stalker.

Зараз поліція працює над тим, щоб схопити вбивцю і встановити особу організатора замаху.

читайте такожМоторошний стовп чорного диму: під Одесою спалахнула потужна пожежа на складах

Реклама

"У нас є всі підстави повідомити про підозру виконавцю злочину. На сьогодні цю особу оголошено у розшук і вирішується питання про її затримання за рішенням суду", - заявив Бах.

Раніше Главред писав про те, що в Одесі сьогодні сталася стрілянина у дворі споруджуваного ЖК Нові Черемушки на вулиці Малиновського. В результаті був поранений чоловік, який згодом помер у лікарні.

За попередньою інформацією, стріляли з автоматичної зброї. На місці працює слідчо-оперативна група.