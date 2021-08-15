Поліція вручила підозри нападникам на журналіста на Банковій

Олександра Кужельного побили під час роботи / Скріншот

Поліцейські повідомили двом львів'янам про підозру у нападі та побитті журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного під час акції Нацкорпусу на вулиці Банковій у Києві, яка пройшла 14 серпня.

Про це повідомили в главку поліції Києва та зазначили, що нападниками виявилися львів'яни, 2001 та 2004 років народження. Вони також були учасниками акції. Відомо, що поліцейські звернулися до суду з клопотаннями для обрання зловмисникам запобіжного заходу. Якщо їх вина буде доведена, то вони можуть отримати до 5 років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці зазначили, що вибачення за скоєння злочину, які нападники висловили раніше, не звільняє правопорушників від відповідальності.

"У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України слідчі під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 14 серпня в Києві відбулися сутички між націоналістами та правоохоронцями. В ході запланованої акції на вулиці Банковій, біля офісу президента, Нацкорпус відмовився виконувати вимогу щодо огляду при проході до ВП і пішов на прорив. Мітингувальники кидали в поліцейських шини і шашки, а також заливали правоохоронців газом. У відповідь поліцейські були змушені застосувати спецзасоби.