Політолог розповів, чи загрожує Шарію екстрадиція та чому його боїться Зеленський

Протистояння між Офісом президента і блогером триває давно та він є однією з певних постійних "мішеней" для критики.
Литва анулювала пропагандисту Анатолію Шарію всі документи й оголосила його персоною нон грата. Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерело в правоохоронних органах, це сталося 10 травня 2021 року.
Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов у коментарі Главреду нагадав про те, що протистояння між Офісом президента і блогером триває вже давно та "він є однією з якихось постійних "мішеней" для критики".
"Враховуючи характер відносин України з Литвою і тієї позиції, яку вона займає, не складно здогадатися, що в принципі можливості організувати неприємності Шарію там є. Попри те, що Литва вважає себе європейською країною, проте, старі звички нікуди не поділися. Поки що все виглядає неоднозначно та каламутно. І говорити про позбавлення Шарія статусу біженця я б поки що не став, оскільки фактична сторона – заяви нардепа Гончаренка і низки інших персонажів – це не найнадійніше джерело", - зазначив політолог.
Також Андрій Золотарьов впевнений, що найближчим часом блогеру Анатолію Шарію точно не загрожує екстрадиція в Україну і "бомжувати він точно не буде".
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"Зеленський прекрасно пам'ятає, що, поряд з розслідуванням Бігуса, активність Шарія свого часу загнала рейтинг Порошенка під плінтус - тобто репутаційно за місяць-два його повністю обнулили. Подібних інформаційних ударів від Шарія побоюються й у Зеленського. І в цій ситуації важливо обнулити джерело інформації, тобто самого Шарія та підірвати довіру до нього", - повідомив Андрій Золотарьов.
Він упевнений, що справа проти Шарія не завершиться лише одним литовським епізодом.
"Литовським епізодом все не обмежиться і будуть ще. Але так як в Україні люблять гнаних владою, то зворотна сторона протистояння з Шарієм для Банкової в тому, що це привертатиме увагу до його партії і дозволить їй збільшувати лави симпатиків за рахунок тих, хто незадоволений владою. Тому для влади більш продуктивним було б повністю його ігнорувати, так як в політиці будь-яка інформація, окрім некролога, може виявитися корисною", - підсумував експерт.
Анатолій Шарій - про що раніше повідомляв Главред:
- Анатолій Шарій, підозрюваний в Україні у скоєнні державної зради, 25 лютого був оголошено в розшук.
- 16 лютого Шарію оголосили про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. За твердженнями слідчих, скандальний блогер, який проживає в Іспанії, діяв проти національної безпеки України в інформаційній сфері.
- Стало відомо, що офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Шарія з Іспанії, а також оголошення його в розшук по лінії Інтерполу.