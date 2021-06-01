Політолог розповів, чи загрожує Шарію екстрадиція та чому його боїться Зеленський

Андрій Золотарьов висловився про справу проти блогера Шарія / УНІАН

Литва анулювала пропагандисту Анатолію Шарію всі документи й оголосила його персоною нон грата. Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерело в правоохоронних органах, це сталося 10 травня 2021 року.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов у коментарі Главреду нагадав про те, що протистояння між Офісом президента і блогером триває вже давно та "він є однією з якихось постійних "мішеней" для критики".

"Враховуючи характер відносин України з Литвою і тієї позиції, яку вона займає, не складно здогадатися, що в принципі можливості організувати неприємності Шарію там є. Попри те, що Литва вважає себе європейською країною, проте, старі звички нікуди не поділися. Поки що все виглядає неоднозначно та каламутно. І говорити про позбавлення Шарія статусу біженця я б поки що не став, оскільки фактична сторона – заяви нардепа Гончаренка і низки інших персонажів – це не найнадійніше джерело", - зазначив політолог.

Також Андрій Золотарьов впевнений, що найближчим часом блогеру Анатолію Шарію точно не загрожує екстрадиція в Україну і "бомжувати він точно не буде".

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"Зеленський прекрасно пам'ятає, що, поряд з розслідуванням Бігуса, активність Шарія свого часу загнала рейтинг Порошенка під плінтус - тобто репутаційно за місяць-два його повністю обнулили. Подібних інформаційних ударів від Шарія побоюються й у Зеленського. І в цій ситуації важливо обнулити джерело інформації, тобто самого Шарія та підірвати довіру до нього", - повідомив Андрій Золотарьов.

Він упевнений, що справа проти Шарія не завершиться лише одним литовським епізодом.

"Литовським епізодом все не обмежиться і будуть ще. Але так як в Україні люблять гнаних владою, то зворотна сторона протистояння з Шарієм для Банкової в тому, що це привертатиме увагу до його партії і дозволить їй збільшувати лави симпатиків за рахунок тих, хто незадоволений владою. Тому для влади більш продуктивним було б повністю його ігнорувати, так як в політиці будь-яка інформація, окрім некролога, може виявитися корисною", - підсумував експерт.

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