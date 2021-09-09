Польща відкрила кордони для українців : які правила в'їзду / УНІАН

З четверга, 9 вересня нинішнього року, влада Польщі відкрили кордони країни для українців. Про це повідомив керівник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

"З 9 вересня громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в'їзд на територію Республіки Польща, в тому числі з метою туризму", - сказав він у рамках брифінгу.

У Посольстві України в Польщі особливо уточнили, що для громадян, які в'їжджають в цю країну, термін десятиденного карантину буде скорочений ‒ якщо у них негативні результати тесту на коронавірус COVID-19. Причому він повинен бути зроблений не пізніше, ніж через тиждень з моменту в'їзду на територію Польщі.

Від карантину звільняються наступні категорії громадян:

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вакциновані від COVID-19 (за наявності англомовного/польськомовного документального підтвердження повного курсу вакцинації вакциною, зареєстрованою в ЄС-Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);

ті, хто перехворів на COVID-19 (за наявності документального підтвердження);

водії та члени екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних та автотранспортних засобів, студенти, дипломати, медики, журналісти та інші категорії.

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Нагадаємо, 15 липня Рада Європейського Союзу внесла Україну в список держав, щодо яких країнам ЄС рекомендували зняти обмеження на в'їзд, введені через пандемію коронавірусу.

Для українців відкрили кордони Латвія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія Німеччина, Бельгія, Данія та інші. Кожен уряд ставить свої вимоги.

До того лідери країн ЄС домовилися про створення системи так званих COVID-паспортів. Це документи, що підтверджують вакцинацію осіб, які відправляються на територію європейських держав.