Польські копи зв'язали ременем українця: той посинів і помер

Чоловік влаштував у Польщі дебош через що його затримала поліція.
У польському Вроцлаві помер українець. Чоловік потрапив у витверезник через те, що влаштував дебош. Копи зв'язали його ременями. Згодом він помер.
Як пише Gazeta Wyborcza, трагічний інцидент стався ще 30.
"Поліцейські привезли чоловіка у витверезник, оскільки він спав в автобусі. Однак відразу після затримання чоловік почав агресивно поводитися", - йдеться в статті.
В організмі затриманого українця було 1,5 проміле алкоголю.
Порушник вкусив одного з копів за палець і вдарив кулаком іншого поліцейського. На допомогу правоохоронцям прибув ще один екіпаж поліції. Таким чином чоловіка вдалося зв'язати ременями, але він миттєво почав синіти і втратив свідомість.
Після цього була призначена експертиза, яка повинна показати чи не був він під наркотиками.
Відомо, що слідство у даній справі веде районна прокуратура Свидниці. Однак її представники відмовилися коментувати випадок.
Дивіться відео: У Польщі затримали найбільшу групу мігрантів
Нагадаємо, раніше українець у Польщі порушив ПДР. Копи намагалися його затримати, але він почав відбиватися від них вогнегасником і намагався втекти. Затримати порушника вдалося 8 поліцейським.
Також раніше український заробітчанин у Польщі був убитий своїм співвітчизником. Зловмисник наніс йому кілька ножових поранень через сварку про анексований Кримський півострів.