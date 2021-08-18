Польські копи зв'язали ременем українця: той посинів і помер

Копи сильно зв'язали чоловіка ременем / Радіо Польща

У польському Вроцлаві помер українець. Чоловік потрапив у витверезник через те, що влаштував дебош. Копи зв'язали його ременями. Згодом він помер.

Як пише Gazeta Wyborcza, трагічний інцидент стався ще 30.

"Поліцейські привезли чоловіка у витверезник, оскільки він спав в автобусі. Однак відразу після затримання чоловік почав агресивно поводитися", - йдеться в статті.

В організмі затриманого українця було 1,5 проміле алкоголю.

Порушник вкусив одного з копів за палець і вдарив кулаком іншого поліцейського. На допомогу правоохоронцям прибув ще один екіпаж поліції. Таким чином чоловіка вдалося зв'язати ременями, але він миттєво почав синіти і втратив свідомість.

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Після цього була призначена експертиза, яка повинна показати чи не був він під наркотиками.

Відомо, що слідство у даній справі веде районна прокуратура Свидниці. Однак її представники відмовилися коментувати випадок.

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Нагадаємо, раніше українець у Польщі порушив ПДР. Копи намагалися його затримати, але він почав відбиватися від них вогнегасником і намагався втекти. Затримати порушника вдалося 8 поліцейським.

Також раніше український заробітчанин у Польщі був убитий своїм співвітчизником. Зловмисник наніс йому кілька ножових поранень через сварку про анексований Кримський півострів.