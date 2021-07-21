Отримайте гарантію: Зеленський підписав закон, який захищає права споживачів інтернет-магазинів

Гарантія буде надана в електронному вигляді / budni.com.ua

Тепер українцям можна спокійно купувати товар в Інтернеті за будь-якою ціною і не переживати за гарантійний лист. Влада країни почула населення і посприяла тому, щоб товар, куплений в інтернет-магазині, мав гарантію, як і при звичайній покупці.

Відповідний закон "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів" за гарантією в електронному вигляді " № 1603-IX підписав президент Володимир Зеленський, йдеться на сайті ГОП.

Документ передбачає отримання українцями експлуатаційних документів і гарантійних зобов'язань в електронному вигляді на офіційному сайті виробника.

Тобто, паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, буде доступний при будь-якій покупці.

"Прийняття закону актуальне, оскільки сьогодні споживачі купують все більше товарів через Інтернет-магазини, і багато компаній пропонують реєстрацію в особистих кабінетах з метою ефективної комунікації з ними та надання доступу до експлуатаційних документів", - зазначено в повідомленні.

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Також законодавча ініціатива спростить умови ведення бізнесу.

"Таким чином здійснюється діджиталізація бізнес-процесів і поліпшення сервісу, що надається споживачеві при гарантійному обслуговуванні товарів", - додали в ОП.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому проект закону про перехід на безпаперовий документообіг, так званий paperless-режим. Також документ регулює питання, пов'язані з наданням та отриманням усіх категорій публічних послуг в електронній формі.

Законопроект"Про особливості надання електронних публічних послуг" №5495 підтримали 238 депутатів.

Тепер в Україні з'являться такі терміни, як" електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання публічної електронної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів", "публічна послуга" та інші, пов'язані з електронними публічними послугами.