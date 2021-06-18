Завадили собаки: літак у Сімферополі блукав по злітно-посадковій смузі

Тварин прогнали фахівці аеродромної служби / Reuters

В аеропорту Симферополь у п'ятницю, 18 червня, стався черговий казус. Пасажирський літак, що прямував з Москви, не зміг сісти на злітно-посадкову смугу і зробив кілька кіл над майданчиком.

Як повідомляє Інтерфакс, посадка була неможливою через бродячих собак, які гуляли по самій смузі.

"Диспетчер посадки вранці в п'ятницю отримав доповідь від наземних служб про кількох тварин на смузі, попередньо - про бродячих собак. Він передав інформацію командиру літака Airbus 320, який заходив на посадку. Було прийнято рішення про відхід на друге коло", - йдеться в повідомленні.

На допомогу пілоту прийшли фахівці аеродромних служб і прогнали двох псів. Після цього літак, на борту якого знаходилися 166 пасажирів і 6 членів екіпажу, благополучно приземлився.

Цікаво, що подібний конфуз трапився в четвер, 17 червня. У тому ж Сімферополі злітно-посадкову смугу заблокував Boeing 767, який викотився з колії, і завадив зробити посадку іншим повітряним кораблям.

Раніше Главред писав про евакуацію пасажирів літака Boeing-767, стійка шасі якого загорілася під час посадки в аеропорту російського міста Барнаул. Люди з криками вибігали з палаючого літака. На щастя, ніхто не постраждав.

Додамо, минулого року українка Олена Федченко на борту літака, що прямував рейсом Доха-Бангкок, прийняла пологи у пасажирки з Таїланду.

Виявилося, що 23-річна громадянка Таїланду за допомогою балахона приховала доношену вагітність від співробітників аеропорту і літака, бо вагітним на шостому місяці і більше, згідно з правилами IATA, літати заборонено.

Незважаючи на НС, хлопчик народився повністю здоровим. А після пологів літак Qatar Airways здійснив вимушену посадку в Калькутті (Індія), де і оформили дитину.